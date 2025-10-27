El Deportivo: Real Madrid conquista el Clásico, Dodgers nivelan la Serie Mundial y Sinner se corona

El Real Madrid fue, quizás, el principal protagonista de un fin de semana repleto de información deportiva, gracias a su victoria por 2-1 sobre el Barcelona en el Santiago Bernabéu este pasado domingo. El triunfo de los merengues, que cayeron ante su archirrival en los cuatro Clásicos de la temporada anterior, incluyó encontronazos entre jugadores y una nueva polémica con el brasileño Vinicius .

Sin embargo, también hubo acción en Toronto, donde los Dodgers de Los Ángeles nivelaron la Serie Mundial a una victoria por bando contra los Azulejos . Asimismo, el italiano Jannik Sinner se coronó en Viena y la Fórmula 1 celebró el Gran Premio de México.

Real Madrid conquista el Clásico

El líder Real Madrid se llevó este domingo el primer Clásico de la temporada, de alto voltaje, al imponerse al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la 10ª jornada de LaLiga. El delantero francés Kylian Mbappé (22') abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López (38'), pero el inglés Jude Bellingham (43') acabó por decantar la victoria del lado blanco. Con este triunfo, el Real Madrid refuerza su liderato, con 27 puntos, ahora cinco más que el Barça (22), que sigue segundo y que la pasada temporada había comido la moral a su eterno rival al ganarle en cuatro Clásicos, incluyendo los dos ligueros.

Serie Mundial llega nivelada a Los Ángeles

Con otro partido completo del lanzador Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado 5-1 a los Azulejos de Toronto y empataron 1-1 la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Los vigentes campeones restablecieron así su favoritismo en la Serie, que se disputa al mejor de siete partidos, y hospedarán entre lunes y miércoles los tres próximos duelos. Los Dodgers se rehicieron de su contundente derrota 11-4 el viernes en el juego inaugural gracias a la intratable actuación en el montículo de Yamamoto, que firmó su segundo partido completo consecutivo en estos playoffs.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Angeles Dodgers (@dodgers)

Sinner se corona en Viena

El N.2 del mundo, Jannik Sinner, conquistó el torneo ATP 500 de Viena este domingo al vencer por segunda vez esta temporada en una final al N.3 del ránking, Alexander Zverev, por 3-6, 6-3, 7-5. Verdugo del alemán en la final del Abierto de Australia en enero, el italiano logró su cuarto título de la temporada, y el segundo de su carrera en la capital austríaca, donde ya se había impuesto en 2023. Son ya 21 las victorias consecutivas de Sinner bajo techo, antes del Masters 1000 de París, también cubierto.

Embed

Alonso asegura que hablará con Vinicius tras su enfado

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este domingo que se queda "con muchas cosas positivas" del brasileño Vinicius en el triunfo de su equipo ante el FC Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu, aunque quiere hablar dentro del vestuario sobre el enfado del jugador tras ser cambiado en el último tramo del partido. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos", declaró Alonso en rueda de prensa. El delantero brasileño dejó el campo en el minuto 73 visiblemente molesto y marchándose al vestuario con aspavientos, mientras entraba su compatriota Rodrygo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vinicius Jr. ⚡️ (@vinijr)

Jefe de Sauber llena de elogios al "Checo"

Jonathan Wheatley, quien hace algunos años fungiera como director deportivo de Oracle Red Bull Racing, aseguró en rueda de prensa que fue muy afortunado de haber trabajado cerca del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez mientras formó parte de la escudería. Asimismo, el ingeniero británico también señaló que siempre le ha sorprendido la energía de los fanáticos en México, además de la creatividad con la que abordan a los volantes durante su llegada al Paddock, sobre todo al ex coequipero de Max Verstappen. “Recuerdo el año pasado que [los fanáticos] tenían cañas de pescar sobre los balcones aquí, bajando las gorras para que las firmaran. Nunca había visto eso antes”, reveló.