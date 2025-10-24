sábado 25  de  octubre 2025
Sinner se mete en semifinales en Viena

El italiano Jannik Sinner, número dos en el ránking, se clasificó a la siguiente fase al ganar su tercer partido de la semana en el ATP 500 de Viena

El italiano Jannik Sinner devuelve una pelota en un partido ante el australiano Alex De Miñaur, el 22 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VIENA.- El número 2 mundial, Jannik Sinner, ganó su tercer partido de la semana en el torneo ATP 500 de Viena para clasificarse este viernes a semifinales, una ronda en la que estará también el alemán Alexander Zverev, número 3 del ránking, que avanzó sin jugar.

El rival de Zverev, el neerlandés Tallon Griekspoor (28º), fue declarado baja antes del partido entre ambos.

El jugador alemán se verá el sábado en semifinales de este torneo "indoor" en superficie dura contra el italiano Lorenzo Musetti (8º) o el francés Corentin Moutet (36º).

Por su parte, Sinner venció por un doble 6-4 al kazajo Alexander Bublik (16º).

Es la tercera victoria seguida en este torneo de reaparición en el circuito ATP desde que a principios de mes abandonara por un problema físico en el Masters 1000 de Shanghái.

Entre medias estuvo en Arabia Saudita, donde ganó un lucrativo torneo de exhibición en el que participaban otras superestrellas del tenis masculino actual.

"Ha sido un partido duro, estoy contento con la victoria. Me esforcé en restar lo más posible, él sacó muy bien hoy. Es un jugador muy peligroso, pero me mantuve muy sólido", celebró Sinner después de su victoria.

Sinner, que aspira a un cuarto título en este 2025, se verá en semifinales con el australiano Álex De Miñaur, séptimo del mundo y tercer cabeza de serie de este torneo.

De Miñaur derrotó en su duelo de cuartos al italiano Matteo Berrettini (59º) por 6-1 y 7-6 (7/4).

Sinner y Zverev son los dos primeros cabezas de serie en la capital austríaca, donde no compite el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz.

Brasil reemplaza a Paraguay

La selección de rugby de Brasil reemplazará a Paraguay en el torneo de Dubái (8 al 18 de noviembre), en el que cuatro equipos tratarán de hacerse con el 24º y último boleto al Mundial masculino 2027 de Australia, anunció el viernes World Rugby en un comunicado.

Inicialmente clasificada para ese torneo tras haber ganado su plaza venciendo a Brasil en una eliminatoria de ida y vuelta a principios de octubre, la selección paraguaya finalmente ha tenido que renunciar, luego de haber alineado a un jugador inelegible durante esos dos partidos, precisó la federación internacional.

Las cuatro selecciones en liza para ese torneo de Dubái son Brasil, Bélgica, Namibia y Samoa.

Primer Mundial ampliado a 24 equipos, sobre los 20 que participaban desde la edición 1999, el Mundial 2027 de Australia conoce ya a 23 de los equipos clasificados: Francia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda, Sudáfrica, Escocia, Gales, Fiyi, Australia, Inglaterra, Argentina, Japón, Georgia, España, Portugal, Rumanía, Tonga, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Chile, Zimbabue y Hong Kong.

FUENTE: AFP

