domingo 26  de  octubre 2025
Sinner se impone a Zverev y conquista el ATP 500 de Viena

El italiano Jannik Sinner, número dos en el ránking de la ATP, derrotó al alemán Alexander Zverev (3) por 3-6, 6-3, 7-5 para coronarse este domingo

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VIENA.- El N.2 del mundo, Jannik Sinner, conquistó el torneo ATP 500 de Viena este domingo al vencer por segunda vez esta temporada en una final al N.3 del ránking, Alexander Zverev, por 3-6, 6-3, 7-5.

Verdugo del alemán en la final del Abierto de Australia en enero, el italiano logró su cuarto título de la temporada, y el segundo de su carrera en la capital austríaca, donde ya se había impuesto en 2023.

Son ya 21 las victorias consecutivas de Sinner bajo techo, antes del Masters 1000 de París, también cubierto.

Para lograr el 22º título de su carrera, Sinner tuvo que apretar los dientes, luego de que Zverev lograse hacerse con el primer set gracias a un solitario 'break'.

"Fue un inicio de la final difícil para mí", reconoció Sinner.

Embed

"Concedí un break, tuve algunas opciones en el primer set, pero no pude usarlas. (Zverev) estaba sirviendo muy bien, pero intenté mantener mi mentalidad y jugar mi mejor tenis cuando llegase", declaró el italiano.

Sinner respondió en la segunda manga, situándose 3-0 en el marcador antes de empatar y forzar el tercer y último set.

En esa manga decisiva, Zverev salvó dos bolas de 'break' en el quinto juego, pero Sinner mantuvo su presión y obtuvo su premio con 5-5, logrando romper el servicio del alemán, antes de sellar la victoria final con su saque.

"El tercer set fue una montaña rusa, pero en ocasiones sentía muy bien la pelota, así que intenté empujar y estoy muy contento por ganar otro título", añadió. "Es muy especial".

Este es el cuarto título de la temporada para el joven de 24 años, tras el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín. Sinner ha alcanzado la final en ocho de los diez torneos que ha disputado esta campaña.

Fonseca gana en Basilea

El brasileño Joao Fonseca (46º del mundo) cosechó a sus 19 años el segundo título de su carrera en el circuito principal, al dominar este domingo en la final del ATP 500 de Basilea al español Alejandro Davidovich (18º) por 6-3, 6-4.

Fonseca se convirtió así en el segundo campeón más joven de un ATP 500, la tercera categoría de torneos después de los Grand Slam y de los Masters 1000, desde Carlos Alcaraz en Río de Janeiro y en Barcelona en 2022.

"Es una locura", afirmó Fonseca. "Quiero dar las gracias a mi familia y mis entrenadores que me ayudaron a completar este fantástico esfuerzo", añadió el joven jugador carioca, que confesó que sus padres acababan de llegar de Brasil para verlo ganar el torneo más importante de su aún incipiente carrera.

FUENTE: AFP

