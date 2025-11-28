viernes 28  de  noviembre 2025
Stephen Curry estará al menos una semana de baja por lesión en el cuádriceps derecho

El estelar base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, estará fuera de acción al menos una semana tras sufrir una contusión y distensión muscular en el cuádriceps derecho

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 

Ezra Shaw/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El estelar base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, estará fuera de acción al menos una semana tras sufrir una contusión y distensión muscular en el cuádriceps derecho durante la derrota 104-100 ante los Houston Rockets el miércoles por la noche. La franquicia confirmó que el jugador fue sometido a una resonancia magnética y será reevaluado en siete días, lo que significa que podría perderse al menos tres partidos.

La lesión ocurrió con 3:24 por jugarse, cuando Curry y Amen Thompson cayeron al suelo tras una penetración del jugador de Houston. La acción, inicialmente señalada como falta ofensiva, fue revisada y cambiada a un bloqueo por parte de Curry. El dos veces MVP quedó tendido con gestos de dolor y tuvo que retirarse cojeando al vestuario.

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Impacto en los Warriors sin Curry

Jimmy Butler, máximo referente ofensivo de Golden State esta temporada, reconoció la importancia de la baja:

“Obviamente vamos tan lejos como él nos lleve, pero queremos que esté bien. Creo que podemos aguantar un par de días”, declaró.

El técnico Steve Kerr también valoró el parte médico con cierto alivio:

“Cuando escuché que era el cuádriceps me sentí un poco mejor; es preferible a un tobillo o una rodilla. Ojalá se recupere rápido”, explicó.

La ausencia de Curry llega en un momento complicado, ya que los Warriors también perdieron a Gary Payton II, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el mismo partido. El equipo tendrá que ajustar sus rotaciones y depender de un esfuerzo colectivo para suplir a su líder.

Curry antes de la lesión

Curry, de 37 años y en su temporada número 17 en la NBA, terminó el encuentro con 14 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, aunque también acumuló siete pérdidas de balón en una noche marcada por el intenso contacto físico y los errores.

Exigencia defensiva sin su estrella

Butler, crítico tras el encuentro, pidió más concentración defensiva:

“No me importa la ofensiva, necesitamos defender. No podemos dejar que fallar tiros afecte nuestra intensidad atrás”, afirmó.

Con Curry fuera temporalmente, los Warriors deberán “mantener el fuerte”, como varios jugadores repitieron, mientras esperan que su estrella pueda volver tan pronto como complete el proceso de recuperación.

