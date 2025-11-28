viernes 28  de  noviembre 2025
Fórmula 1

Piastri logra la pole y saldra primero en la carrera esprint de Catar

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, un resultado que mantiene con vida la lucha por el título de la Fórmula 1

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, conduce durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Catar en el Circuito Internacional de Lusail, en Lusail, el 28 de noviembre de 2025.&nbsp;

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, conduce durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Catar en el Circuito Internacional de Lusail, en Lusail, el 28 de noviembre de 2025. 

Andrej ISAKOVIC / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, un resultado que mantiene con vida la lucha por el título de la Fórmula 1 en la penúltima prueba de la temporada.

Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene una primera oportunidad de hacerse con la corona al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.

Lee además
El australiano Oscar Piastri, de McLaren, compite en una sesión de clasificación previo al Gran Premio de Emilia-Romaña, el 17 de mayo de 2025.
Fórmula 1

Piastri domina la única sesión de libres del Gran Premio de Catar
El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025. 
MOTORES

Piastri y un colapso difícil de explicar en la Fórmula 1

"Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda", afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. "El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo".

El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, se clasificó en la sexta posición este viernes en el Circuito de Lusail, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Piastri y Verstappen llegan al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primer título en la Gran Carpa.

Los tres son los únicos con opciones de ganar el campeonato.

¿Conformarse con la tercera plaza?

El británico puede proclamarse campeón en Catar si los resultados le son favorables. En el circuito catarí hay un máximo de 33 puntos en juego: ocho para el ganador de la esprint del sábado (14H00 GMT), la última minicarrera de 2025, y 25 para el Gran Premio del domingo.

"Estoy aquí para intentar ganar, así que veremos qué podemos hacer. Es muy difícil adelantar aquí, así que probablemente tendré que conformarme con la tercera posición", afirmó el líder.

Verstappen, quien por primera vez en la temporada se ubicó detrás de su coequipero, tiene trabajo por delante para mantener intactas sus opciones de conseguir su quinto título consecutivo.

Adelante de Mad Max, en la cuarta posición, largará el Aston Martin del español Fernando Alonso para la minicarrera de 19 vueltas o una hora de duración en Lusail, ubicada en el caluroso desierto del norte de Catar.

El tetracampeón holandés, de 28 años, volvió a sufrir complicaciones para lidiar con su Red Bull.

"Este coche rebota como un idiota", se quedó entre palabrotas.

"Con este balance (del auto), al menos en la carrera esprint, no será muy divertido. Supongo que se tratará más bien de intentar sobrevivir y luego hacer algunos cambios de cara a la clasificación (del Gran Premio)", agregó.

La decepción de Hamilton

Pero sus dificultades no estuvieron ni cerca de las sufridas por su otra gran rival, Lewis Hamilton, quien escribió un decepcionante decimoctavo puesto al volante de su Ferrari.

El siete veces campeón, que ganó en Catar en 2021, sumó otro traspié en una temporada que él mismo ha calificado de "pesadilla".

"El coche no podía ir más rápido", reconoció el británico.

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, partirá en la posición decimotercera, mientras que el otro latinoamericano de la parrilla, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, lo hará desde la última plaza.

"Es lo que hay es y es lo que tenemos", admitió Colapinto, frustrado por el poco agarre de su monoplaza.

Además de la esprint, el sábado se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio a partir de las 18H00 GMT.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Inter Miami busca su primera final de MLS Cup tras una temporada histórica y récord de 56 partidos

Stephen Curry estará al menos una semana de baja por lesión en el cuádriceps derecho

Erik Spoelstra alcanza las 800 victorias en la NBA con triunfo del Heat sobre Milwaukee

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
Migración inversa

Trump anuncia "pausa permanente" de la migración de países del "tercer mundo" ¿Qué repercusiones tiene?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en Tegucigalpa, Honduras, por la presidenta izquierdista Xiomara Castro.
Elecciones presidenciales

EEUU advierte: Maduro y sus narcoterroristas podrían tomar control de Honduras

Escuadrón de aviones caza de combate de EEUU en el Caribe.
NARCOTRÁFICO

"Muy pronto", acción de EEUU por tierra contra traficantes venezolanos, asegura Trump

El laberinto del lavado de dinero en Cuba
REPORTAJE

Cuba: El régimen "perdió el control de las divisas y ahora solo les queda emplear la fuerza"

Imagen referencial. 
SALUD

Pulmones después del COVID: hallazgos científicos y misterios por resolver

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

UE vería poder económico de EEUU como un peligro para su supervivencia

Por Leonardo Morales
El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y la exprimera dama Jill Biden asistieron al servicio fúnebre del exvicepresidente Dick Cheney en la Catedral Nacional el 20 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Pence observa con detenimiento a Biden.
Estados Unidos

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
Migración inversa

Trump anuncia "pausa permanente" de la migración de países del "tercer mundo" ¿Qué repercusiones tiene?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en Tegucigalpa, Honduras, por la presidenta izquierdista Xiomara Castro.
Elecciones presidenciales

EEUU advierte: Maduro y sus narcoterroristas podrían tomar control de Honduras

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.
ATAQUE

Fiscalía imputa por asesinato en primer grado al hombre acusado de disparar a la Guardia Nacional