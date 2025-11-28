viernes 28  de  noviembre 2025
Fórmula 1

Piastri domina la única sesión de libres del Gran Premio de Catar

Oscar Piastri marcó este viernes el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de la temporada de Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, compite en una sesión de clasificación previo al Gran Premio de Emilia-Romaña, el 17 de mayo de 2025.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, compite en una sesión de clasificación previo al Gran Premio de Emilia-Romaña, el 17 de mayo de 2025.

AFP

Oscar Piastri marcó este viernes el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de la temporada de Fórmula 1, donde su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, segundo en la sesión, tiene su primera oportunidad de conseguir el título mundial.

En el circuito de Lusail, situado a unos treinta kilómetros de la capital Doha, los dos McLaren superaron al Aston Martin del español Fernando Alonso, relegado a casi 4/10 de segundo.

El neerlandés Max Verstappen, con dificultades en su Red Bull, logró el sexto mejor tiempo detrás del francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quinto en esta sesión sin gran relevancia.

En el campeonato, Norris cuenta con 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, sus dos últimos rivales por el título y que están empatados en la segunda posición.

Un máximo de 33 puntos (frente a los 25 habituales) estarán en juego gracias a la última de las seis carreras esprint de la temporada, que se disputará el sábado, lo que modifica el desarrollo habitual del fin de semana.

Así, los pilotos solo realizan una sesión de entrenamientos libres el viernes antes de la clasificación, a las 17H30 GMT, que determina la parrilla de la carrera esprint que se disputará al día siguiente.

Tras esta minicarrera, los pilotos disputarán la clasificación "clásica", que determinará la parrilla de salida del GP del domingo.

- Clasificación de la sesión de libres:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.924 (29 vueltas)

Lando Norris (Gran Bretaña/McLaren-Mercedes) 1:20.982 (28)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:21.310 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:21.404 (20)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.503 (30)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:21.504 (27)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.609 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:21.668 (31)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.669 (26)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:21.698 (32)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:21.783 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:21.794 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:21.796 (28)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:21.824 (33)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.926 (26)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.926 (29)

Esteban Ocón (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.096 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.424 (25)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.562 (30)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.529 (26)

FUENTE: AFP

