Suecia aplasta a Túnez y se adueña del liderato del Grupo F

El delantero sueco Alexander Isak, número 09, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial 2026 entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 14 de junio de 2026.

La selección de Suecia firmó una actuación contundente al golear 5-1 a Túnez en el estadio de Monterrey y asumir el liderato del Grupo F del Mundial 2026, aprovechando además el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón.

El gran protagonista del encuentro fue Yasin Ayari, quien marcó un doblete ante el país de origen de su familia. El mediocampista abrió el marcador apenas al minuto 7 y cerró la cuenta en el tiempo añadido. Entre ambos tantos, Alexander Isak amplió la ventaja sueca al 30', mientras que Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg completaron la goleada.

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Túnez logró descontar antes del descanso gracias a Omar Rekik, que anotó de cabeza al minuto 43 para mantener vivas las esperanzas africanas. Sin embargo, un error defensivo del capitán Ellyes Skhiri al inicio de la segunda mitad facilitó el tercer gol sueco, obra de Gyökeres, y terminó de inclinar definitivamente la balanza.

Svanberg puso el 4-1 al minuto 84, apenas segundos después de ingresar al terreno de juego, antes de que Ayari sellara la goleada en el 90+6.

El partido reunió a 50.987 aficionados en Monterrey, donde algunos sectores de la afición expresaron su descontento con las pausas de hidratación mediante abucheos.

Con este resultado, Suecia toma la cima del Grupo F y da un paso importante hacia los octavos de final, mientras que Túnez queda obligado a reaccionar en sus próximos compromisos para mantener opciones de clasificación.