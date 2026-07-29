miércoles 29  de  julio 2026
BÉISBOL

Yordan Álvarez y su feroz persecución de la historia

El cubano Yordan Álvarez proyecta 52 jonrones, cifra que lo posiciona para romper dos récords históricos y pelear por la codiciada Triple Corona.

Yordan Álvarez saluda al público después de dar un jonrón en el Daikin Park&nbsp;

Yordan Álvarez saluda al público después de dar un jonrón en el Daikin Park 

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Yordan Álvarez podría hacer historia en la presente temporada de Grandes Ligas. De mantener el ritmo en los dos meses restantes, aspira a conseguir la Triple Corona, superar la marca de jonrones de un cubano en una campaña y establecer un nuevo récord para jugadores de Houston.

Actualmente, el designado de los Astros lidera los departamentos de cuadrangulares (35), remolcadas (80) y promedio de bateo (.325). Si logra mantenerse al frente en estos tres rubros, se convertiría en el primer jugador en alcanzar una Triple Corona ofensiva desde Miguel Cabrera en 2012.

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"Honestamente no es algo que estoy persiguiendo ni nada. Todos los días salgo a poner números y hacer mi trabajo", declaró el pelotero cubano tras conectar dos jonrones en un partido reciente contra los Marlins de Miami. "La temporada los números van a estar ahí y obviamente eso va a ser el pago de la buena temporada que uno pueda tener".

Este gran rendimiento se ve favorecido por un estado de salud óptimo, algo que el zurdo de los Astros no había podido mantener en las últimas dos temporadas.

Su mánager, Joe Espada, elogió al jugador: “Para mí Yordan, lo que está haciendo, no es locura. Él es uno de los mejores bateadores que hay en las Grandes Ligas”. Añadió: “No estoy sorprendido de su producción y lo consistente que ha sido. Se está manteniendo saludable, se está manteniendo consistente en su rutina en el cage, en el gimnasio. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores que hay”.

El desempeño de Álvarez con el madero sitúa la mirada en la posibilidad de la Triple Corona y lo consolida como el principal candidato al premio por el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

“Estoy escuchando los comentarios de quién sería el jugador más valioso en las Grandes Ligas. Sabemos que nosotros tenemos un excelente candidato aquí en este equipo”, señaló Espada, quien asume la vocería sobre Álvarez, ya que el cubano prefiere que sea su bate el que hable.

¿Puede un bateador designado ganar el MVP en Grandes Ligas?

Los números de Álvarez son sobresalientes, pero el premio al Más Valioso ha sido históricamente esquivo para los bateadores designados. Shohei Ohtani en 2024 es el único antecedente de un jugador que ganó el galardón sin tener que ocupar una posición defensiva, logrando 50 jonrones y 50 bases robadas ese año (sin lanzar). A pesar de esto, Yordan ha jugado 17 partidos como jardinero esta temporada.

Álvarez, según las estadísticas proyectadas de ESPN.com, terminaría con 52 jonrones. De lograrlo, además conseguiría otras dos hazañas: la de más jonrones para un cubano, en manos de Jorge Soler (48, en 2019 con los Reales de Kansas City) y la de más bambinazos para un jugador de los Astros en una campaña, en manos de Jeff Bagwell (47 en el 2000).

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