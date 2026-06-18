jueves 18  de  junio 2026
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Suiza golea 4-1 a Bosnia-Herzegovina y encamina su andar en el Mundial

Luego de empatar en su primer juego del Mundial, Suiza se colocó como primera de su grupo de forma temporal tras superar sin problemas a Bosnia-Herzegovina

Jugadores de Suiza celebran luego del tercer gol de su selección en un partido ante Bosnia-Herzegovina en el Mundial, el 18 de junio de 2026.

Jugadores de Suiza celebran luego del tercer gol de su selección en un partido ante Bosnia-Herzegovina en el Mundial, el 18 de junio de 2026.

PATRICK T. FALLON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B, que se destrabó en los minutos finales y acercó a la "Nati" a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

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Con resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques Rubén Vargas (84') remató rastrero para el 2-0. Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3'.

En el debut de Edin Dzeko en Norteamérica 2026, Bosnia impuso su ley de control en defensa en el primer tiempo, pero fue incapaz de aguantar el vendaval de ataque que los dirigidos por Murat Yakin mostraron tras sacudirse la presión por no poder anotar.

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Suiza se negó a repetir el traspié que protagonizó en su estreno en la Copa, cuando el Catar del español Julen Lopetegui le sacó un agónico empate 1-1.

Y las respuestas a la falta de gol de los suizos estaban en el banco. Manzambi y Vargas surgieron del banquillo en el complemento para cambiar un partido que en la primera mitad tuvo en Dan Ndoye, delantero del Nottingham Forest, el motor ofensivo de los helvéticos.

Para el combinado de los Balcanes la derrota fue castigo a un mezquino planteamiento táctico que especuló con la desesperación de un rival que en el momento justo sacó a relucir su chapa de favorito en la serie.

Sin embargo, el empate en el primer partido de la serie ante el coanfitrión Canadá los mantiene en carrera por la siguiente fase del torneo.

Canadá autoriza ingreso de marfileño Wahi

El marfileño Elye Wahi finalmente fue autorizado este jueves para entrar a Canadá y poder enfrentarse el sábado a Alemania en un partido del Mundial de 2026, que ya había registrado otros casos de rechazos de visados para ciudadanos africanos.

Todo parecía indicar que el atacante de 23 años se sumaría a otros aficionados, el árbitro somalí Omar Artan y el centrocampista ghanés Thomas Partey, a quienes las autoridades canadienses o estadounidenses impidieron la entrada a sus territorios.

Pero el jugador del Niza recibió el aval para viajar con su selección para el partido de la segunda jornada del Grupo E ante Alemania en Toronto, confirmó el jueves la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

"Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense se han obtenido", comunicó la entidad.

FUENTE: AFP

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