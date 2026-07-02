jueves 2  de  julio 2026
Fútbol

España vence a Austria con doblete de Oyarzabal y avanza a los cuartos de final del Mundial 2026

España derrotó 3-0 a Austria con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, donde espera al ganador entre Portugal y Croacia.

El delantero español Mikel Oyarzabal, número 21 del ranking, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre España y Austria, disputado en el estadio de Los Ángeles en Inglewood el 2 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero español Mikel Oyarzabal, número 21 del ranking, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre España y Austria, disputado en el estadio de Los Ángeles en Inglewood el 2 de julio de 2026. 

Frederic J. Brown / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de España confirmó su candidatura al título al imponerse 3-0 sobre Austria y asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro.

La Roja dominó el encuentro de principio a fin con una amplia posesión del balón y un juego ofensivo que no dio opciones a su rival. Aunque el marcador pudo ser más amplio, la eficacia en momentos clave fue suficiente para sellar el pase a la siguiente ronda.

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Uno de los grandes protagonistas fue Lamine Yamal, quien estuvo muy participativo durante todo el partido. El extremo desbordó constantemente, generó peligro con varias acciones individuales y probó en repetidas ocasiones al arco, pero sus remates fueron contenidos por el guardameta austríaco, que evitó una goleada mayor.

La sociedad entre Marc Cucurella y Oyarzabal volvió a ser determinante. El lateral, recientemente incorporado al Real Madrid, asistió en las dos anotaciones del delantero con precisos centros desde la banda izquierda. Oyarzabal respondió con definiciones de primera intención para firmar su doblete y consolidarse como el referente ofensivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El atacante continúa siendo una pieza fija en el esquema del seleccionador desde las Eliminatorias y volvió a responder con goles en un compromiso de máxima exigencia.

Con la clasificación asegurada, España ahora espera conocer a su próximo rival en los cuartos de final, que saldrá del enfrentamiento entre Portugal y Croacia.

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