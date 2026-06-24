miércoles 24  de  junio 2026
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Suiza asegura el primer lugar de su grupo B con victoria sobre Canadá

Con un triunfo por 2-1 este miércoles, Suiza se quedó con la llave, mientras que Canadá avanzará como segunda y Bosnia y Herzegovina quedó tercera

Silvan Widmer #3 y Remo Freuler #8 de Suiza aplauden a los aficionados tras la victoria de su equipo por 2-1 en el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Canadá&nbsp;

Silvan Widmer #3 y Remo Freuler #8 de Suiza aplauden a los aficionados tras la victoria de su equipo por 2-1 en el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Canadá 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- Suiza selló este miércoles su boleto a los 16avos del Mundial 2026 como primera del Grupo B después de su victoria ante la anfitriona Canadá por 2-1 en Vancouver.

Invicta con siete puntos, la Nati pasa a las rondas eliminatorias por cuarta edición del Mundial consecutiva.

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Canadá también avanza

Los Canucks de Jesse Marsch, por su parte, son segundos de grupo (4 puntos), lo que les condena a trasladarse a Estados Unidos para disputar los dieciseisavos.

Rubén Vargas (46') y el prometedor Johan Manzambi (57') marcaron los goles del combinado helvético, dirigido por Murat Yakim, mientras que Promise David marcó el gol de los anfitriones (76') nada más ingresar desde el banquillo.

Los suizos esperan rival para el viernes 3 de julio en el mismo estadio de Vancouver ante uno de los ocho mejores terceros.

Canadá, que pese a la derrota logró la gesta histórica de superar por primera vez la fase de grupos del Mundial, gozará de menos descanso, ya que el domingo 28 de junio se jugará el pase a los octavos ante el segundo del Grupo A.

Antes del comienzo, el centrocampista canadiense Ismael Koné ingresó al campo en silla de ruedas tras sufrir una fractura de pierna en la goleada 6-0 de Canadá sobre Catar la semana pasada y recibió una ovación de pie de los espectadores en el BC Place de Vancouver.

Los dos equipos llegaban al duelo del estadio BC Place de la ciudad canadiense virtualmente clasificados a dieciseisavos merced a su favorable diferencia de goles, y por ello, con una presión en principio menos asfixiante.

Ello tuvo reflejo en un primer tiempo con escasas ocasiones y sin que se moviese el marcador inicial.

Pero a la vuelta de vestuarios, el joven del Friburgo Manzambi siguió ganando puntos para ser considerado una de las revelaciones del Mundial. Primero sirvió para el gol de Vargas, y después aprovechó una serie de errores de la zaga y del arquero locales para subir el 2-0 al marcador con su tercer gol en este Mundial.

Tras el 2-1, los canadienses rozaron el gol en un par de jugadas de balón parado en el tramo final, pero Suiza resistió en lo más alto del grupo.

Bosnia-Herzegovina aseguró el tercer lugar del grupo gracias a una victoria 3-1 sobre Catar y aseguró su boleto a la siguiente fase como uno de los mejores terceros.

FUENTE: AFP

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