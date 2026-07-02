jueves 2  de  julio 2026
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Pochettino se adapta a la cultura de EEUU, pero asegura que es "200% argentino"

El técnico fue recibido con entusiasmo por los aficionados en EEUU y correspondió a ese cariño saltando las vallas de publicidad para abrazar a los seguidores

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, habla con los jugadores durante la pausa para hidratación del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, habla con los jugadores durante la pausa para hidratación del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTA CLARA.- Mauricio Pochettino puede ser, como se define a sí mismo, "200% argentino", pero el seleccionador de Estados Unidos ya va adoptando la cultura estadounidense, entonando con entusiasmo "Take Me Home, Country Roads", la canción con la que jugadores y afición celebran las victorias.

"Cuando empieza esa canción a sonar en el estadio, es imposible no cantar. ¡Es imposible!", dijo Pochettino en una rueda de prensa en Santa Clara, California, tras la victoria por 2-0 del miércoles ante Bosnia-Herzegovina, que clasificó a los coanfitriones a los octavos de final del Mundial.

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"Es una canción increíble, ¿no? Es muy emotiva. Y después de ganar otra vez, ¿no?", añadió el técnico.

Aunque nació en un pueblo de Murphy, en la región de Santa Fe, Argentina, a unos 8.000 kilómetros de Virginia Occidental, la cultura estadounidense parece encajar a la perfección con Pochettino.

El técnico fue recibido con entusiasmo por los aficionados al fútbol en Estados Unidos y correspondió a ese cariño saltando las vallas de publicidad para abrazar a los seguidores tras alcanzar los octavos de final.

Sus jugadores aseguran que se ha sumergido en la cultura de su nuevo equipo: "Ayer estaba en su despacho escuchando música country y cosas así... da risa verlo", comentó recientemente entre risas la estrella estadounidense Christian Pulisic.

El delantero Folarin Balogun, que como el técnico tampoco creció en la cultura estadounidense, al haber nacido en Londres de padres británico-nigerianos, también lo ha destacado: "Ha llegado y de verdad ha querido entenderlo desde el punto de vista del jugador: qué significa y qué se siente ser estadounidense. Siempre está haciendo preguntas".

"Puede que esté viendo un partido de baloncesto o algo así y está intrigado, y quiere aprender más", añadió Balogun, quien imitó la celebración de la estrella de la NBA, LeBron James, tras marcar el miércoles el primero de los tantos contra los bosnios.

"Se te pone la piel de gallina"

El técnico, que llevó al Tottenham a la final de la Liga de Campeones en 2019 y que entrenó a Lionel Messi y Neymar en el París Saint-Germain, se ha implicado de buena gana en las facetas más lúdicas de su nuevo trabajo.

Antes del partido inaugural contra Paraguay, fue entrevistado por Grover, uno de los famosos personajes de Plaza Sésamo. "Soy argentino al 200%... Pero sientes que formas parte de algo más grande. Cosas que estamos construyendo. Disfruto siendo parte del proyecto increíble", dijo.

"Me encanta involucrarme y ser parte de la fiesta", añadió.

En cuanto a "Take Me Home, Country Roads", el clásico de John Denver que se ha convertido en un himno no oficial del equipo, las imágenes de Pulisic y los jugadores cantando con 70.000 aficionados en Seattle tras la victoria contra Australia en la fase de grupos se hicieron rápidamente virales.

"Pusieron una canción que todos conocemos y no puedo explicarlo: simplemente se te pone la piel de gallina", explicó Pulisic.

Fue una de las canciones que la Federación Estadounidense de Fútbol eligió cuando la FIFA pidió dos temas para las celebraciones en el estadio después de los partidos.

La otra es "Livin’ on a Prayer", de Bon Jovi.

También se consideró "Sweet Caroline", de Neil Diamond, pero ya la había escogido Inglaterra.

Aunque Pochettino se ha subido por completo al carro del "Country Roads", sus jugadores reconocen que el técnico sigue siendo ante todo argentino. "Él trae su cultura argentina", dijo Pulisic.

"La cultura estadounidense es muy particular. A veces, cuando alguien le dice algo en una reunión... una expresión súper americana, él se queda como '¿eh?' Me parece graciosísimo", añadió el jugador del AC Milan.

FUENTE: AFP

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