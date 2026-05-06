miércoles 6  de  mayo 2026
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Suspenden a Piqué con seis partidos por "violencia leve" contra un árbitro

El exjugador del Barcelona y actual propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, se vio envuelto en una disputa tras la derrota de su club la semana pasada

El exjugador español Gerard Piqué abandona una corte en Majadahonda, el 14 de marzo de 2025.

El exjugador español Gerard Piqué abandona una corte en Majadahonda, el 14 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ANDORRA.- El exjugador del Barcelona y actual propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, fue sancionado con dos meses de suspensión y seis partidos el miércoles por "violencia leve" durante una acalorada discusión con un árbitro.

El empresario de 39 años, que se retiró como jugador en 2022, se vio envuelto en una disputa después de la derrota del Andorra por 1-0 ante el Albacete la semana pasada, en partido de la segunda división española.

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El árbitro escribió en su informe tras el partido que Piqué, así como otros miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Andorra, se enfrentaron al equipo arbitral.

El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol indicó que Piqué ha sido "suspendido por dos meses por actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivo, en base a los hechos recogidos en el acta arbitral".

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También sancionó a Piqué con "seis partidos por actos que suponen violencia leve hacia los árbitros".

El presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, recibió una suspensión de cuatro meses, mientras que el director deportivo, Jaume Nogués, y varios otros miembros del personal del club también fueron sancionados.

El árbitro explicó que Piqué le dijo que "se marchara escoltado para que nadie le agrediera" tras quejarse de las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.

"En otro país te pegarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado", añadió Piqué, según el informe.

El árbitro señaló que, después de subir al vehículo para marcharse, Nogués les dijo a los colegiados: "Espero que tengáis un accidente".

Piqué afirmó en redes sociales la semana pasada que el club había enviado previamente una carta a la federación solicitando que el árbitro, Alonso de Ena Wolf, no arbitrara ninguno de los partidos del equipo.

La empresa del exdefensa del Barça, Kosmos, es accionista mayoritaria del FC Andorra, que ocupa el décimo puesto en la segunda categoría.

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Los Tigres de México se clasificaron este martes a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al vencer 1-0 al Nashville SC de Estados Unidos, en el partido de vuelta de su semifinal jugado en el estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza -vecina de Monterrey-.

El argentino Juan Brunetta hizo el único gol del partido al minuto 68 con asistencia de su compatriota Ángel Correa, y así los felinos ganaron la eliminatoria con marcador global de 2-0.

FUENTE: AFP

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