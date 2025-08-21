jueves 21  de  agosto 2025
Lili Estefan a Gerard Piqué: "No te queremos ni te odiamos"

Lili Estefan abordó su encuentro con Gerard Piqué en Los Ángeles y señaló que durante la cobertura de la ruptura con Shakira, los miembros del programa solo hacen su trabajo

Lili Estefan y Raúl De Molina asisten al TelevisaUnivision Upfront 2023 en el Muelle 36 el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

Lili Estefan y Raúl De Molina asisten al TelevisaUnivision Upfront 2023 en el Muelle 36 el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lili Estefan y Gerard Piqué tuvieron un inesperado encuentro en el Four Seasons de Los Ángeles. Fue en el programa El Gordo y la Flaca que la presentadora señaló que ella se encontraba haciendo la cobertura la premiere de la película Freaky Friday, mientras que el exfutbolista salía del hotel junto a su novia Clara Chía.

Estefan recordó que el deportista se le acercó para saludarla y entablar una breve conversación.

Lee además
Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.  
FAMOSOS

Lili Estefan responde a críticas del régimen cubano hacia su hija
Migbelis Castellanos asiste a los Premios Juventud 2021 en el Media Center en Watsco Center el 22 de julio de 2021 en Coral Gables, Florida. 
CELEBRIDADES

Migbelis Castellanos expone cómo recuperó su figura tras dar a luz

"Estuve hablando con él un ratito. No me cayó mal pero, o sea, no lo conozco, se acercó en tono como que quería...", comentó Lili sin detallar la actitud con la que el ex de Shakira la abordó.

La madre de la Miss Universe Cuba 2025 aseveró que la charla fue breve. No obstante, la comunicadora, quien fue duramente crítica con el catalán durante la polémica separación de la intérprete barranquillera, señaló que le dejó saber que los miembros del programa solo hacen su trabajo.

"No le di mucha importancia, y de verdad le dije: 'Piqué, no te queremos ni te odiamos, simplemente....'", dijo Estefan, quien dejó claro que si bien hubo cordialidad por parte del español, ella sigue en desacuerdo con la forma en la que se manejó la situación.

Asimismo, destacó que al menos él tuvo la gentileza de acercarse, pues Chía hizo caso omiso y lo esperó en el carro. "Por lo menos se acercó a saludarme, Clara Chía estaba en la camioneta y no se bajó, él sí".

Cobertura

Tras hacerse pública la separación de Shakira y Gerard Piqué, El Gordo y la Flaca hizo seguimiento al conflicto de la pareja. En ese entonces, el programa contaba con la colaboración del paparazzo Jordi Martin, quien desde Barcelona informaba algunos de los movimientos de la expareja.

Igualmente, Lili se mantuvo crítica con la forma en la que Piqué terminó la relación y posteriormente expuso su romance con Clara Chía.

