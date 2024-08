Tagovailoa asegura que apoyo de McDaniel fue clave tras tiempos difíciles con Flores

"Para ponerlo en los términos más simples, si te despertaras todas las mañanas y yo te dijera que apestas en los que haces, que no perteneces haciendo eso, que no deberías estar aquí, que tal individuo debería estar allí, que no te has ganado ese derecho...", contó el jugador en declaraciones para The Dan LeBatard Show. "Y luego consigues a alguien que te dice que eres la pieza correcta, acertado, el mejor. ¿Cómo te haría sentir el escuchar a uno o al otro?".

Mike McDaniel.jpg El entrenador principal de los Dolphins, Mike McDaniel, escucha una pregunta durante una rueda de prensa celebrada el pasado 16 de enero de 2023. AP Foto/Lynne Sladky

Tagovailoa agregó que las críticas recibidas comenzaron a afectarlo al punto de que comenzó a creerlas. Fue la quinta selección en el draft de 2020 y se ganó el puesto de titular, pero en un par de ocasiones fue removido en el cuarto período en favor de Ryan Fitzpatrick.

Oscuro comienzo

En la siguiente campaña, el futuro del mariscal de campo dentro de la organización del sur de la Florida parecía entre signos de interrogación, en medio de rumores de que la directiva estaba intentando adquirir a Deshaun Watson.

"No me importa quién seas. Puedes ser el presidente de los Estados Unidos. Tienes a una persona terrible que te está diciendo cosas que no quieres escuchar o que probablemente nunca deberías oír y vas a comenzar a creerlo", explicó Tua. "Y eso fue más o menos lo que terminó pasando".