Tagovailoa considera "contendientes legítimos" a Dolphins

"Pienso que definitivamente somos contendientes legítimos", le comentó Tagovailoa a The Palm Beach Post el martes. "No hay dudas con los chicos que tenemos en el área defensiva y con los chicos con los que contamos en la parte ofensiva. Ahora podemos regresar comprendiendo un poco mejor las jugadas moldeadas para la ofensiva. Pienso, me parece, que puede ponerse muy, muy peligroso", agregó.