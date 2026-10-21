Tampa Bay Rays: los secretos de un campeón construido sin grandes gastos

Freddy Peralta #51 de los Tampa Bay Rays, quien recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras derrotar a los Cleveland Guardians

Los Tampa Bay Rays están a cuatro victorias de conquistar el primer título de Serie Mundial de su historia. El equipo ha alcanzado la cima de la Liga Americana gracias a una fórmula que combina traspasos acertados, incorporaciones de bajo coste y una organización especializada en descubrir, desarrollar y potenciar el talento.

El trabajo del presidente de operaciones de béisbol, Erik Neander, y del mánager Kevin Cash ha sido fundamental para construir un equipo competitivo sin recurrir a grandes desembolsos. Los Rays se enfrentarán a los Milwaukee Brewers en el primer partido de la Serie Mundial, previsto para este viernes.

La victoria por 7-3 sobre los Cleveland Guardians el lunes permitió a Tampa Bay conquistar su tercer título de la Liga Americana. Los cuadrangulares de dos carreras de Junior Caminero y Yandy Díaz resultaron decisivos para sellar el triunfo.

Una nómina modesta y decisiones acertadas

Los Rays comenzaron la temporada con una nómina de 90,5 millones de dólares, la vigesimosexta más alta de las Grandes Ligas. Su presencia en la Serie Mundial demuestra que la capacidad para identificar oportunidades y aprovechar los recursos puede ser tan importante como disponer de un presupuesto elevado.

La construcción de la plantilla refleja esa filosofía: solamente tres jugadores del roster de 26 integrantes utilizado en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fueron seleccionados originalmente en el draft por Tampa Bay. El primera base Jonathan Aranda, por su parte, llegó a la organización mediante una firma internacional.

Entre los jugadores incorporados a través de traspasos destacan Caminero y Díaz, dos veces seleccionados para el Juego de las Estrellas y procedentes de Cleveland en operaciones diferentes. También sobresale el trabajo realizado con Bryan Baker, quien llegó desde Baltimore en julio de 2025 con apenas tres salvamentos en su carrera y terminó convertido en el cerrador dominante del equipo.

Baker consiguió 41 salvamentos durante la temporada regular y añadió cinco más en siete apariciones sin permitir carreras en la postemporada, gracias en parte al trabajo del entrenador de lanzadores Kyle Snyder y su equipo.

Caminero y Díaz, piezas fundamentales de la ofensiva

Caminero llegó a Tampa Bay desde Cleveland en 2021, cuando tenía 18 años, a cambio del relevista Tobias Myers. Desde entonces se ha consolidado como uno de los principales productores de poder de la franquicia: conectó 45 jonrones la temporada pasada y otros 42 en la campaña actual.

Díaz, incorporado en 2018 mediante un intercambio entre Cleveland, Seattle y Tampa Bay, se ha convertido en una pieza esencial de la ofensiva. En 2023 conquistó el título de bateo y esta temporada terminó con promedio de .293, 22 cuadrangulares y 85 carreras impulsadas.

El receptor Liam Hicks también ha aportado producción ofensiva desde su llegada procedente de Miami en la fecha límite de traspasos del 3 de agosto. En su segunda campaña en las Grandes Ligas, acumuló 18 jonrones y 82 impulsadas, con promedio de .284 entre ambos equipos.

Richie Palacios, Jonny DeLuca, Victor Mesa Jr. y Ryan Vilade completan el grupo de jugadores adquiridos mediante intercambios, mientras que Cedric Mullins llegó como agente libre durante la pasada temporada baja.

Una rotación reforzada mediante traspasos y oportunidades

El cuerpo de abridores refleja la capacidad de los Rays para encontrar valor en el mercado. Drew Rasmussen, su principal lanzador, fue seleccionado originalmente por Tampa Bay en la primera ronda del draft de 2017, aunque no firmó con la organización debido a las dudas relacionadas con su primera cirugía Tommy John. Milwaukee lo eligió en 2018 y, después de su debut en las Grandes Ligas, terminó regresando a Tampa Bay mediante un traspaso en 2021.

Freddy Peralta, nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, llegó a los Rays en la fecha límite de intercambios de esta temporada después de una primera mitad complicada con los Mets. El dominicano había sido traspasado desde Milwaukee a Nueva York durante la pasada temporada baja, tras ganar 17 partidos.

Nick Martinez firmó un contrato de una temporada y 13 millones de dólares pocos días antes del comienzo de los entrenamientos primaverales. El derecho respondió con 15 victorias, una efectividad de 3.10 y su primera selección para el Juego de las Estrellas.

Griffin Jax, adquirido desde Minnesota en la fecha límite de traspasos de 2025, también contribuyó a la profundidad de la rotación y del cuerpo de lanzadores, con una efectividad de 3.53 en 34 partidos, incluidos 23 como abridor.

Kevin Cash, el líder de un proyecto consolidado

Al frente del equipo desde 2015, Kevin Cash ha construido una identidad basada en la comunicación con sus jugadores, el análisis estadístico y la toma de decisiones colectivas. El mánager, que fue receptor suplente durante casi una década en las Grandes Ligas, terminó su carrera como jugador con un promedio de bateo de .183 y posteriormente conquistó dos premios al Mánager del Año de la Liga Americana.

Cash combina la información estadística con la intuición y la experiencia de su cuerpo técnico para tomar decisiones durante los partidos. Su continuidad ha sido uno de los pilares de un proyecto que ahora se encuentra ante la posibilidad de alcanzar la mayor conquista de su historia.

Los Rays llegan a la Serie Mundial con una plantilla construida a partir de oportunidades aprovechadas, movimientos estratégicos y jugadores que han encontrado en Tampa Bay el escenario ideal para desarrollar su potencial. Frente a Milwaukee, tendrán la oportunidad de transformar esa fórmula en el primer campeonato de la franquicia.