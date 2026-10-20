martes 20  de  octubre 2026
ALTRUISMO

SOS Bootcamp: Impulsa a emprendedores que transforman la solidaridad en impacto social

Creado por Elena Dolinski en colaboración con Founder Institute, un programa híbrido que nació para apoyar emprendedores que ayudan a las víctimas de los terremotos en Venezuela y Colombia

SOS Bootcamp.

SOS Bootcamp.

Cortesía
Elena Dolinski.&nbsp;

Elena Dolinski. 

Cortesía
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

Responder a una emergencia exige mucho más que voluntad, y para quienes emprenden proyectos destinados a ayudar a sus comunidades, el desafío también consiste en organizar recursos, sostener sus iniciativas y encontrar aliados que les permitan seguir adelante. Y de esa necesidad nace SOS Bootcamp, un programa educativo que conecta el emprendimiento con la respuesta a situaciones de crisis.

“Los grandes desafíos globales solamente encuentran soluciones reales cuando somos capaces de traducirlos en acciones concretas a nivel local. Y eso es exactamente lo que nuestros emprendedores en Miami y Venezuela hicieron tras la tragedia del terremoto”, dijo Elena Dolinski durante el evento que en su primera edición reunió a ocho emprendedores.

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“Acompañar y educar a quienes ya están creando respuestas para otros a través de mentoría, conocimiento y conexiones, es lo que ofrece SOS Bootcamp por medio de herramientas que permiten sostener proyectos más allá de la urgencia inicial para la cual fueron creados”, agregó la empresaria y filántropa.

Una red que comienza a cruzar fronteras

Tras el éxito de las sesiones con el primer grupo de emprendedores venezolanos, y luego del terremoto que afectó a comunidades en Colombia se abrió el camino a un formato híbrido para incorporar iniciativas de ambos países, ampliando el alcance del programa y cuyo siguiente paso apunta a construir una plataforma regional donde emprendedores de distintos territorios puedan acceder a una misma red de acompañamiento.

“La solidaridad no tiene pasaporte ni fronteras, y el SOS Bootcamp tampoco”, señalan los voceros de la iniciativa en la aspiración de conectar esfuerzos más allá de la ubicación de sus participantes.

Y en ese proceso participa Founder Institute, una plataforma de desarrollo para emprendimientos emergentes creada en Silicon Valley, cuyo aporte al programa consiste en acercar la experiencia de su red de mentores y líderes empresariales a los emprendedores sociales que trabajan directamente con comunidades en situaciones de emergencia.

De iniciativas individuales a un impacto colectivo

El encuentro entre los emprendedores de ambas cohortes demostró que, al unir capacidades, recursos y voluntades, es posible llegar más lejos.

De esa colaboración nació La Mochila Feliz, una jornada solidaria realizada en Tanaguarena, La Guaira, para apoyar a familias damnificadas mediante la entrega de 300 artículos en donaciones destinados a niños y adultos.

Esta experiencia fortaleció una red de emprendedores comprometidos con seguir creando soluciones para sus comunidades.

Una trayectoria entre los negocios y el propósito

Para Elena Dolinski, SOS Bootcamp da continuidad a una trayectoria que combina actividad empresarial e impacto social.

Su recorrido comenzó en McDonald’s, cuando la marca llegó a Venezuela en los años ochenta, y con más de 30 años de experiencia ha asesorado a empresas y organizaciones en estrategia, gobernanza y crecimiento.

También ha dedicado más de una década al fortalecimiento de iniciativas emprendedoras y organizaciones sin fines de lucro en Florida y América Latina, y como fundadora de Ukandoit Global y Field of Good, Dolinski se ha consolidado como emprendedora filantrópica, un concepto que integra los negocios con un propósito social.

Esa visión encuentra una expresión concreta en SOS Bootcamp: abrir puertas a quienes ayudan a otros y ofrecerles herramientas para que su capacidad de transformar una comunidad pueda sostenerse en el tiempo.

Para más información y contacto para ser parte del SOS Bootcamp sigue la cuenta de Instagram de Elena Dolinski @elenadolinski o a través de la cuenta de LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elenadolinski/

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