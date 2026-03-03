Team USA define su rotación para el Clásico Mundial 2026: Logan Webb abrirá ante Brasil

La selección de Estados Unidos ya tiene definida su rotación de abridores para la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo en el que parte como una de las grandes favoritas tras haber sido subcampeona en 2023.
Estados Unidos confirma su rotación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Logan Webb abrirá ante Brasil, seguido por Tarik Skubal y Paul Skenes. El equipo busca el título tras ser subcampeón en 2023
El mánager Mark DeRosa confirmó que el as de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, será el encargado de abrir el primer partido del grupo este viernes frente a Brasil.
La planificación ya está establecida, aunque con límites estrictos de lanzamientos debido a la cercanía del Día Inaugural de las Grandes Ligas.
Logan Webb (Gigantes de San Francisco)
Tarik Skubal – figura de los Detroit Tigers
Ganador de los dos últimos premios Cy Young Award en la Liga Americana.
Paul Skenes – estrella de los Pittsburgh Pirates
Actual ganador del Cy Young en la Liga Nacional.
Nolan McLean (Mets de Nueva York)
Su situación es “día a día” debido a una enfermedad que le ha impedido integrarse completamente al campamento.
DeRosa explicó que existen restricciones tanto en el conteo de lanzamientos como en el calendario, ya que los lanzadores deben mantenerse alineados con la preparación de sus respectivos equipos de Grandes Ligas para el inicio de la temporada.
Tarik Skubal adelantó que solo realizará una apertura en el torneo, independientemente de hasta dónde avance Estados Unidos.
Paul Skenes, en cambio, está disponible para múltiples aperturas si el equipo avanza a la ronda eliminatoria.
La selección estadounidense llega con sed de revancha tras perder la final del Clásico Mundial 2023 ante Japón. Con una rotación encabezada por Webb, Skubal y Skenes, Estados Unidos presenta uno de los cuerpos de lanzadores más sólidos del torneo.
El desafío será administrar el talento en un formato corto y exigente, donde cada juego puede marcar la diferencia en la lucha por el campeonato.