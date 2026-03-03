martes 3  de  marzo 2026
Team USA define su rotación para el Clásico Mundial 2026: Logan Webb abrirá ante Brasil

Estados Unidos confirma su rotación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Logan Webb abrirá ante Brasil, seguido por Tarik Skubal y Paul Skenes. El equipo busca el título tras ser subcampeón en 2023

El lanzador abridor Logan Webb #62 de los Gigantes de San Francisco saluda a la afición al salir del partido contra los Rockies de Colorado en la parte alta de la sexta entrada en el Oracle Park el 28 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.&nbsp;

Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Estados Unidos ya tiene definida su rotación de abridores para la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo en el que parte como una de las grandes favoritas tras haber sido subcampeona en 2023.

El mánager Mark DeRosa confirmó que el as de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, será el encargado de abrir el primer partido del grupo este viernes frente a Brasil.

Rotación confirmada de Estados Unidos

La planificación ya está establecida, aunque con límites estrictos de lanzamientos debido a la cercanía del Día Inaugural de las Grandes Ligas.

Juego 1 vs. Brasil

Logan Webb (Gigantes de San Francisco)

Juego 2 vs. Gran Bretaña

Tarik Skubal – figura de los Detroit Tigers

Ganador de los dos últimos premios Cy Young Award en la Liga Americana.

Juego 3 vs. México

Paul Skenes – estrella de los Pittsburgh Pirates

Actual ganador del Cy Young en la Liga Nacional.

Juego 4 vs. Italia

Nolan McLean (Mets de Nueva York)

Su situación es “día a día” debido a una enfermedad que le ha impedido integrarse completamente al campamento.

Estrategia y límites de pitcheo

DeRosa explicó que existen restricciones tanto en el conteo de lanzamientos como en el calendario, ya que los lanzadores deben mantenerse alineados con la preparación de sus respectivos equipos de Grandes Ligas para el inicio de la temporada.

Tarik Skubal adelantó que solo realizará una apertura en el torneo, independientemente de hasta dónde avance Estados Unidos.

Paul Skenes, en cambio, está disponible para múltiples aperturas si el equipo avanza a la ronda eliminatoria.

Estados Unidos, candidato al título

La selección estadounidense llega con sed de revancha tras perder la final del Clásico Mundial 2023 ante Japón. Con una rotación encabezada por Webb, Skubal y Skenes, Estados Unidos presenta uno de los cuerpos de lanzadores más sólidos del torneo.

El desafío será administrar el talento en un formato corto y exigente, donde cada juego puede marcar la diferencia en la lucha por el campeonato.

