Clásico Mundial regresa entre críticas y expectativa

Estados Unidos es el gran favorito para ganar la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol , según revelaron las principales casas de apuestas. Con Aaron Judge como capitán y Tarik Skubal y Paul Skenes liderando una envidiable rotación abridora, no hay motivos para sorprenderse por la confianza de los apostadores en que la selección norteamericana podrá conseguir su segundo cetro.

El campeón defensor y tres veces monarca en general, Japón , figura como el segundo favorito de los apostadores, mientras que República Dominicana , que ganó el certamen en 2013, es el tercero.

La competición, que durante su primera ronda tendrá como sedes a San Juan (Puerto Rico), Tokio (Japón), Houston y Miami, también tendrá serios candidatos al título en delegaciones como Venezuela y Puerto Rico, aunque ambas escuadras se han visto afectadas por bajas sensibles en su nómina.

Esa es la otra cara con la que se ha presentado el Clásico Mundial en 2026: como un torneo prometedor para muchos y con grandes decepciones para otros.

Jugadores como José Altuve, Carlos Correa, Francisco Lindor, José Berríos, Kiké Hernández y José Alvarado, entre otros, no podrán disputar esta edición debido a la falta de aprobación por parte de sus respectivos seguros médicos.

Venezuela y Puerto Rico no han sido los únicos afectados por este inconveniente. Piezas como Mike Trout, Tyler Glasnow y Jacob deGrom no se uniformarán con Estados Unidos por la misma razón, mientras que República Dominicana deberá batallar sin jugadores élite como Elly De La Cruz, Luis Castillo y Freddy Peralta.

Japón, a su vez, no podrá contar con Kodai Senga y Roki Sasaki, al mismo tiempo en que Shohei Ohtani solo mostrará su versión de bateador.

Sin embargo, las ausencias en países como Venezuela, Puerto Rico y México han acaparado el protagonismo principalmente porque las opciones de cada uno para reemplazar a dichos jugadores "prohibidos" lucen menos llamativas.

Las negativas de los seguros llevaron a que ejecutivos de la federación de béisbol boricua amenazaran con retirar a su selección del evento, mientras que el dirigente venezolano Omar López ha manifestado su descontento en varias oportunidades a través de las redes sociales y en algunas entrevistas.

De cualquier forma, MLB ha seguido adelante con su proyecto, que tuvo, quizás, su edición más impactante a nivel mediático en 2023, cuando la Japón de Ohtani superó al Estados Unidos de Trout en la gran final, que tuvo como cereza en el pastel el ponche del súper astro nipón contra su entonces compañero en los Angelinos para registrar el out 27 del decisivo choque.

¿Cómo llega Cuba?

La siempre llamativa selección cubana conformará el Grupa A, que disputará sus desafíos de primera ronda en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, junto con la tropa local, Panamá, Colombia y Canadá.

Entre las principales figuras de renombre en la nómina antillana están los grandeligas Yoán Moncada y Erisbel Arruebarrena, además del veterano Alexei Ramírez, quien participará en el torneo a sus 44 años de edad. Asimismo, viejos conocidos como el histórico Alfredo Despaigne, Roel Santos y Luis Romero también engalanarán al combinado bajo el mando de Germán Mesa.

¿Posible sorpresa?

La baja de Freddie Freeman, quien recientemente optó por no participar en esta edición del certamen por asuntos familiares, afectó seriamente las posibilidades competitivas de Canadá; no obstante, el conjunto norteamericano se mantiene como una alternativa interesante en el Grupo A, gracias a un roster que cuenta con varias piezas con experiencia y éxito en el máximo nivel.

James Paxton, Logan Allen, Cal Quantrill, Mike Soroka y Jameson Taillon encabezarán al grupo de lanzadores, mientras que Otto López, Josh Naylor, Abraham Toro, Owen Caissie, Denzel Clarke y Tyler O'Neill destacan en la posible alineación de Ernie Whitt.

¿Quién tiene más por demostrar?

El equipo con mayor presión, sin ninguna duda, es Estados Unidos. Luego de quedarse al borde de acariciar el título en el torneo anterior, los muchachos de Mark DeRosa tendrán más atención que nunca.

Con estrellas como Judge, Skubal, Skenes, Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh, Alex Bregman y Pete Crow-Armstrong, entre otros, en su plantilla, la selección estadounidense tiene la tarea de cumplir con las altas expectativas a su alrededor.

Venezuela, como la única gran potencia beisbolera que nunca ha disputado ni siquiera una final del torneo, también llega con mucha presión para llenar los zapatos que hasta ahora le han quedado muy grandes en las primeras cinco ediciones del prestigioso certamen de Major League Baseball.