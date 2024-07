Técnico de Colombia critica el tiempo de presentación de Shakira en la final

Lorenzo se refería a las sanciones que la CONMEBOL impuso a varios seleccionadores durante la Copa América porque sus equipos llegaron minutos tardes al campo de juego tras el descanso del entretiempo. Entre los penalizados estuvieron los timoneles de Argentina, Lionel Scaloni, y de Chile, Ricardo Gareca.

Las sanciones les impidieron acudir al banquillo en uno de los juegos y a conferencias de prensa. Sus equipos también tuvieron que pagar una multa.

La CONMEBOL no ha hecho un anuncio oficial acerca de cuánto durará el intermedio, que por reglamento es de 15 minutos en los partidos de fútbol. Distintos reportes indicaron que la actuación de la colombiana durará seis minutos y que se requerirán al menos otros 14 para emplazar y retirar el escenario.

Así, la pausa entre el primero y el segundo tiempo podría extenderse incluso a 20 o 25 minutos.

La actuación de Shakira ante unos 65.000 fanáticos en la final constituye un nuevo episodio que vincula a la estrella con sucesos deportivos. Su canción “Waka Waka (This is Time for Africa)” se convirtió en 2010 en el himno de la Copa del Mundo en Sudáfrica, y “La La La” (Brasil 2014) fue parte de la banda sonora del Mundial de 2014.

La cantante colombiana Shakira actúa con el productor y compositor argentino Bizarrap en el escenario durante el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en Indio, California, el 12 de abril de 2024.

Shakira cantó también “Hips Don’t Lie” en la final de la Copa Mundial de 2006 en Berlín. En 2020, fue una de las protagonistas del show de medio tiempo del Super Bowl.

Pese a su molestia con la posible ampliación del intermedio, el argentino Lorenzo se abstuvo de criticar el espectáculo en sí.

“Espero que lo disfruten”, confió.

