lunes 29  de  septiembre 2025
Tenista venezolana Luisiana Ramírez brilla en el "Campeonato BT50 de Manhattan Beach 2025"

La venezolana se coronó en el torneo celebrado en Manhattan el pasado 20 de septiembre, en el que hizo pareja con la estadounidense Carolina Hannes

El campeonato BT50 es parte del circuito mundial ITF Beach Tennis Tour, que ofrece una estructura de eventos que va desde BT10 hasta BT400.

Luisiana Ramírez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una medalla más, pero, sobre todo, una meta profesional y personal alcanzada, logró la joven tenista venezolana Luisiana Ramírez, al quedar campeona en el "Campeonato BT50" celebrado en Manhattan Beach, Estados Unidos, el pasado 20 de septiembre.

En un emocionante torneo donde se disputaron partidos en formato de dobles, Luisiana hizo pareja con la reconocida jugadora número 1 de Estados Unidos, Carolina Hannes, logrando así un hito significativo en su ascendente carrera.

Cabe destacar que la victoria de la venezolana y la estadounidense en este prestigioso campeonato resalta el talento y la dedicación de ambas jugadoras, quienes se enfrentaron a adversarios de gran nivel.

Luisiana Ramírez
La competencia se caracterizó por un ambiente festivo y competitivo, donde los participantes lucharon por premios y el reconocimiento en un escenario vibrante; además de atraer a numerosos entusiastas del beach tennis.

El campeonato BT50 es parte del circuito mundial ITF Beach Tennis Tour, que ofrece una estructura de eventos que va desde BT10 hasta BT400, promoviendo el crecimiento y la popularidad del beach tennis a nivel global. En este contexto, el torneo de Manhattan Beach se llevó a cabo simultáneamente con un evento de nivel BT10, brindando a jugadores de distintos niveles la oportunidad de competir y disfrutar de este emocionante deporte.

Dejando huella

A lo largo de su carrera, Luisiana Ramírez ha acumulado múltiples logros que la han posicionado como una de las figuras emergentes del deporte en Venezuela y más allá. Su reciente actuación en Manhattan Beach refuerza su estatus y la expectativa de futuros éxitos en el circuito.

Con una trayectoria destacada en el beach tennis, la joven venezolana ha demostrado su pasión y compromiso en cada uno de sus encuentros y, sin duda, ha dejado huella en cada torneo que ha disputado.

