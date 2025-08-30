sábado 30  de  agosto 2025
TENIS

Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y pisa octavos del US Open

El número uno mundial Jannik Sinner superó su primer gran examen en Nueva York ante Shapovalov (29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 después de tres horas y 12 minutos

El italiano Jannik Sinner se prepara en una práctica previa al inicio del Abierto de Australia, el 10 de enero de 2025.

El italiano Jannik Sinner se prepara en una práctica previa al inicio del Abierto de Australia, el 10 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Con su liderato de la ATP en riesgo, el italiano Jannik Sinner necesitó de una formidable reacción para batir este sábado al canadiense Denis Shapovalov y avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados.

El número uno mundial superó su primer gran examen en el Grand Slam de Nueva York ante Shapovalov (29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 después de tres horas y 12 minutos.

Lee además
El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 
TENIS

Alcaraz y Sinner vuelven a la acción en el Masters 1000 de Cincinnati
El español Carlos Alcaraz celebra un punto contra el ruso Karen Khachanov durante su partido individual masculino en el torneo de tenis ATP Roma Open, en el Foro Itálico de Roma, el 13 de mayo de 2025. 
TENIS

Alcaraz y Sinner se instalan en cuartos de Cincinnati

Su siguiente rival salía del duelo nocturno entre el estadounidense Tommy Paul y el kazajo Alexander Bublik.

Tras dos cómodas primeras rondas, Sinner se tuvo que arremangar el viernes en la pista central para equilibrar primero un set en contra y después una desventaja de 3-0 en el tercer parcial.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por US Open (@usopen)

Shapovalov, que llegó a ser semifinalista de Wimbledon en 2021, arrinconó al italiano con su potente servicio (15 'aces') y llegó a tener una pelota para avanzarse 4-0 en el cuarto set.

En ese momento Sinner reaccionó para evitar una situación límite en un partido en el que también podía perder el primer puesto de la clasificación mundial.

Tras escapar de la trampa, el italiano aceleró ganando nueve juegos seguidos que le permitieron sellar el triunfo.

Sinner agrandó así su racha de 24 partidos ganados de forma consecutiva en torneos de Grand Slam de pista rápida.

Al mismo tiempo el transalpino exhibió algunas debilidades en un torneo en el que su gran rival, Carlos Alcaraz, no le está dando ningún respiro.

Para mantenerse en la cima de la ATP, Sinner necesita mejorar el resultado en Nueva York del español, que está mostrando un tenis arrollador y el viernes se plantó en los octavos sin dejarse un set.

Osaka acaba con su sequía

La japonesa Naomi Osaka venció el sábado a la australiana Daria Kasatkina y selló su esperado regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que chocará con la estrella local Coco Gauff.

La ex número uno mundial no avanzaba a octavos en Nueva York desde que en 2020 ganó su segundo título de este Grand Slam.

Este sábado, Osaka, vigesimocuarta de la WTA, superó a Kasatkina (18) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por espnW (@espnw)

Tras su último punto ganador, la japonesa cerró los ojos, apretó el puño y respiró profundamente unos segundos mientras el público la ovacionaba.

"Ha sido un largo viaje, pero estoy muy contenta de estar aquí ahora", afirmó Osaka, que no llegaba a unos octavos de final de un torneo de Grand Slam desde 2021.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sinner baja a la tierra a Atmane y espera por Alcaraz en Cincinnati

Alcaraz y Sinner se preparan para escribir otro capítulo decisivo, ahora en la final de Cincinnati

Alcaraz gana su primer Masters 1000 de Cincinnati por abandono de Sinner

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. 
MIEDO EN LAS FILAS

Diputado chavista admite: "Cae Venezuela, inmediatamente cae Cuba y Nicaragua"

Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.
Restricciones

Panamá extiende por un año más la exigencia de visa de entrada para los cubanos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Opinión

Venezuela hoy: Un problema excepcional requiere una respuesta excepcional

Te puede interesar

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah.
RETO FINANCIERO

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Tiburones en medio del océano.
INFORME

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
Combate al narcotráfico

Buque lanzamisiles de EEUU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, frente a las costas de Venezuela