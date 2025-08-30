Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y pisa octavos del US Open

El italiano Jannik Sinner se prepara en una práctica previa al inicio del Abierto de Australia, el 10 de enero de 2025.

NUEVA YORK.- Con su liderato de la ATP en riesgo, el italiano Jannik Sinner necesitó de una formidable reacción para batir este sábado al canadiense Denis Shapovalov y avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados .

El número uno mundial superó su primer gran examen en el Grand Slam de Nueva York ante Shapovalov (29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 después de tres horas y 12 minutos.

Su siguiente rival salía del duelo nocturno entre el estadounidense Tommy Paul y el kazajo Alexander Bublik.

Tras dos cómodas primeras rondas, Sinner se tuvo que arremangar el viernes en la pista central para equilibrar primero un set en contra y después una desventaja de 3-0 en el tercer parcial.

Shapovalov, que llegó a ser semifinalista de Wimbledon en 2021, arrinconó al italiano con su potente servicio (15 'aces') y llegó a tener una pelota para avanzarse 4-0 en el cuarto set.

En ese momento Sinner reaccionó para evitar una situación límite en un partido en el que también podía perder el primer puesto de la clasificación mundial.

Tras escapar de la trampa, el italiano aceleró ganando nueve juegos seguidos que le permitieron sellar el triunfo.

Sinner agrandó así su racha de 24 partidos ganados de forma consecutiva en torneos de Grand Slam de pista rápida.

Al mismo tiempo el transalpino exhibió algunas debilidades en un torneo en el que su gran rival, Carlos Alcaraz, no le está dando ningún respiro.

Para mantenerse en la cima de la ATP, Sinner necesita mejorar el resultado en Nueva York del español, que está mostrando un tenis arrollador y el viernes se plantó en los octavos sin dejarse un set.

Osaka acaba con su sequía

La japonesa Naomi Osaka venció el sábado a la australiana Daria Kasatkina y selló su esperado regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que chocará con la estrella local Coco Gauff.

La ex número uno mundial no avanzaba a octavos en Nueva York desde que en 2020 ganó su segundo título de este Grand Slam.

Este sábado, Osaka, vigesimocuarta de la WTA, superó a Kasatkina (18) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos.

Tras su último punto ganador, la japonesa cerró los ojos, apretó el puño y respiró profundamente unos segundos mientras el público la ovacionaba.

"Ha sido un largo viaje, pero estoy muy contenta de estar aquí ahora", afirmó Osaka, que no llegaba a unos octavos de final de un torneo de Grand Slam desde 2021.

