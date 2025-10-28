Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

PUERTO ESPAÑA - Trinidad y Tobago prepara un proceso de deportación masiva de migrantes indocumentados, en medio de una crisis con el régimen de Venezuela por recibir a un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.
Las decisiones del gobierno trinitense coinciden con las operaciones militares de Estados Unidos en la región, que aumentó la tensión con Venezuela
Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago.
El ministro de Seguridad Nacional ordenó en un memo al que accedió la AFP que "todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos para la implementación de un ejercicio de deportación masiva".
La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración irregular venezolana alineado con Washington.
Un buque estadounidense, el "USS Gravely", atracó el domingo en Puerto España para ejercicios militares. Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región.
El Parlamento del chavismo anunció que tiene previsto declarar a la gobernante persona non grata este mismo martes.
Maduro rompió el lunes los acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad, ubicado a apenas una decena de kilómetros de sus costas.
FUENTE: Con información de AFP