Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Las decisiones del gobierno trinitense coinciden con las operaciones militares de Estados Unidos en la región, que aumentó la tensión con Venezuela

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.

RISHI RAGOONATH/Trinidad y Tobago Guardian
El Gobierno de Trinidad y Tobago, expulsó a nueve mujeres que habían entrado ilegalmente a su país.

RISHI RAGOONATH/Trinidad y Tobago Guardian
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. 
El ministro de Seguridad Nacional ordenó en un memo al que accedió la AFP que "todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos para la implementación de un ejercicio de deportación masiva".

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración irregular venezolana alineado con Washington.

"Ejercicios militares"

Un buque estadounidense, el "USS Gravely", atracó el domingo en Puerto España para ejercicios militares. Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región.

El Parlamento del chavismo anunció que tiene previsto declarar a la gobernante persona non grata este mismo martes.

Maduro rompió el lunes los acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad, ubicado a apenas una decena de kilómetros de sus costas.

FUENTE: Con información de AFP

Huracán Melissa.
Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025.
Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
