Heat de Miami vuelve a ganar desde el escándalo de apuestas

Simone Fontecchio #0 del Miami Heat reacciona con sus compañeros Jaime Jaquez Jr. #11 y Bam Adebayo #13 contra los New York Knicks durante la segunda mitad en el Kaseya Center el 26 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

Después del escándalo de apuestas deportivas ilegales que estalló esta semana y por la que fue detenido su jugador Terry Rozier, el Miami Heat logró su segundo triunfo consecutivo este domingo en la recién iniciada temporada regular de la NBA .

El mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. (17) y el italiano Simone Fontecchio (14) se combinaron para 31 puntos desde la banca y sellaron la primera victoria de la temporada como local del Miami Heat, sobre los New York Knicks por 115 a 107.0

Fútbol El Heat apuesta por velocidad y una mezcla de juventud y experiencia

Miami venía de lograr una convincente victoria sobre Memphis Grizzlies el sábado, dos días después del arresto de Rozier (por apuestas deportivas ilegales), del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (por su implicación en juegos de póker ilegales), y del exjugador y entrenador asistente Damon Jones (implicado en ambos casos), como parte de una investigación del FBI.

"Teníamos un espíritu competitivo de nuestros jugadores", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. "Nos hemos mostrado comprometidos con la idea. No fue nuestro mejor partido, pero el deseo de ganar te puede llevar muy lejos".

Norman Powell, quien disputó su primera temporada en el Heat, fue el máximo anotador de su equipo con 29 puntos, incluidos 12 desde la línea de tiros libres.

El esfuerzo defensivo de Miami rindió frutos, al limitar al dominicano Karl-Anthony Towns a solo 15 unidades con una efectividad del 43 por ciento desde la cancha.

FUENTE: AFP