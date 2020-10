Thiem y Halep llegan a 4ta ronda en Francia

El austriaco de 27 años avanzó a la cuarta ronda por quinta vez en fila con otra victoria en sets consecutivos en Roland Garros, en el primer choque de este año entre rivales preclasificados.

Thiem, tercer preclasificado, venció 6-4, 6-3, 6-1 al noruego Casper Ruud bajo el nuevo techo de la cancha Philippe Chatrier.

El noruego de 21 años y 28vo preclasificado poco pudo hacer ante el feroz revés de Thiem y su veloz cobertura de cancha.

Thiem, subcampeón de este torneo el año pasado y en 2018 —cayendo ambas veces en la final ante Rafael Nadal_, busca convertirse en el primer austriaco en conquistar múltiples títulos de Grand Slam, mientras que Ruud aspiraba en ser apenas el segundo noruego en avanzar a una cuarta ronda de un torneo Grand Slam.

Halep alcanza los octavos de final en menos de una hora

La número dos mundial, la rumana Simona Halep, se clasificó este viernes para los octavos de final de Roland Garros a toda velocidad, en 54 minutos, a expensas de la estadounidense Amanda Anisimova (29ª) en dos sets, por 6-0, 6-1.

Bajo el techo de la pista central, Halep se tomó la revancha de forma contundente sobre Anisimova, que la había eliminado en cuartos en 2019.

Si la rumana se mostró sólida, con 15 golpes ganadores y solo 7 errores no forzados, su joven rival estadounidense (19 años) ayudó a la debacle con 32 faltas directas.

Anisimova solo había perdido cuatro juegos en el curso de las dos primeras rondas.

"He jugado un buen partido, he estado muy agresiva, quería verdaderamente jugar mejor que el año pasado, y lo he logrado", afirmó con satisfacción la jugadora rumana.

Halep, ganadora en París en 2018, se enfrentará a la joven polaca Iga Swiatek (57ª) por una plaza en cuartos de final.

En la rama de mujeres, la adolescente polaca Iga Swiatek y la ucraniana Elina Svitolina también avanzaron.

Swiatek, de 19 años, superó 6-3, 6-2 a la canadiense Eugenie Bouchard. Swiatek ha perdido tan solo 13 games hasta ahora y no ha cedido un solo set para colocarse en la cuarta ronda por segundo año consecutivo.

Por su parte, Svitolina, tercera preclasificada, doblegó 6-4, 7-5 a la rusa Yekaterina Aleksándrova, que en dos ocasiones había avanzado a los cuartos de final del Abierto de Francia.