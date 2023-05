Tiger Woods, a la derecha, con su hija Sam Alexis Woods, a la izquierda, y su novia Erica Herman, al centro, caminan por Colonnade después de una ceremonia en la que el presidente Donald Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a Tiger Woods en la Casa Blanca en Washington. , el 6 de mayo de 2019. Una batalla legal de $30 millones entre Tiger Woods y su ex novia se intensificó con Erica Herman acusando a la superestrella del golf de comenzar su relación sexual cuando era su empleada y amenazando con despedirla si no lo hacía. firmar un acuerdo de confidencialidad que ahora quiere anular.

Herman, quien administró el restaurante de Woods en el condado de Palm Beach antes y durante los primeros años de su relación romántica, argumenta que el acuerdo de confidencialidad no se puede hacer cumplir según una nueva ley federal que dice que dichos contratos pueden anularse cuando ocurrió abuso sexual o acoso sexual. Su abogado, Benjamin Hodas, sostiene que la supuesta amenaza de Woods de despedirla si no firmaba el contrato fue acoso.

“Un jefe que impone diferentes condiciones de trabajo a su empleado debido a su relación sexual es acoso sexual”, dijo Hodas.

Tiger Woods (2).jpg Tiger Woods observa su tiro durante la primera ronda del Masters de Augusta, el 6 de abril de 2023. AP Foto/Matt Slocum

El abogado de Woods, JB Murray, niega que la golfista de 47 años haya agredido o acosado sexualmente a Herman, calificando sus acusaciones en documentos judiciales como "totalmente sin mérito". Se desconoce si Woods asistirá a la audiencia ante la jueza de circuito Elizabeth Metzger, la primera en lo que podría ser una larga batalla judicial.

En la demanda de Herman contra Woods, ella quiere que Metzger anule el acuerdo de confidencialidad o al menos le brinde orientación sobre lo que puede decir públicamente. Por ejemplo, ¿puede hablar sobre eventos que sucedieron antes de su acuerdo o después de su ruptura? ¿Qué pasa con la información que aprendió sobre Woods de otros? Ella también argumenta que el contrato cubre solo su relación laboral con Woods, no sus asuntos personales.

En su demanda de desalojo ilegal contra el fideicomiso, basa su reclamo de $ 30 millones en cuánto costaría alquilar una propiedad como la mansión frente al mar de Woods al norte de Palm Beach durante seis años de residencia que supuestamente le prometió el golfista y luego se le negó. .

Cuando Hodas presentó su demanda contra el fideicomiso en octubre, marcó una casilla en un formulario estandarizado que decía que el caso no involucraba abuso sexual. En la demanda de marzo de Herman contra Woods, Hodas marcó la casilla diciendo que el caso involucra abuso. Hodas no ha explicado la aparente discrepancia.

Antes de salir, Woods contrató a Herman en 2014 para ayudar a desarrollar y luego operar el bar y restaurante deportivo The Woods del golfista en las cercanías de Júpiter, pero no están de acuerdo cuando comenzó su relación romántica y cohabitación.

Herman dice en sus documentos judiciales que su relación romántica comenzó en 2015 y que a fines de 2016 se mudó a la mansión de Woods de casi 30,000 pies cuadrados (2,800 metros cuadrados) en la lujosa comunidad de Hobe Sound. Ella dice que en 2017, Woods prometió verbalmente que podría vivir allí por lo menos 11 años más.

Woods, en sus documentos judiciales, dice que su relación romántica comenzó en 2017, poco antes de que ella se mudara con él en agosto, aproximadamente cuando se firmó el acuerdo de confidencialidad. En marzo de 2017, Woods colocó la mansión en el Fideicomiso Irrevocable de Homestead de la Isla de Júpiter, una entidad que creó y que solo lo tiene a él y a sus dos hijos como beneficiarios. La revista Forbes estima el valor neto de Woods en $ 1.1 mil millones.

Los documentos judiciales presentados por los abogados de Woods el lunes incluyen un intercambio de correos electrónicos de agosto de 2017 entre Herman y Christopher Hubman, director financiero de Tiger Woods Ventures. Herman dice que firmará el acuerdo de confidencialidad, pero expresa su preocupación acerca de cómo su vida romántica y profesional ahora están entrelazadas.

“Mi única preocupación es si por casualidad TW hace algo que pone fin a nuestra relación, ¿pierdo automáticamente mi trabajo?”. ella escribió. "No tengo ningún problema con lo que hay en el documento porque no lo haría público ni usaría nada que sepa para hacerle daño a él o a los niños, pero con toda mi vida en sus manos ahora me gustaría tener algún tipo de control sobre mi futuro en el negocio.

“Si algo sucediera dentro de 5 a 10 años, no quiero estar en mis 40, con el corazón roto y sin trabajo”, escribió.

Herman dice que Woods la presionó para que renunciara a su trabajo como administradora de su restaurante en 2020, diciendo que quería que pasara más tiempo cuidándolo a él y a sus hijos.

Herman dice que Woods la desalojó a través de "engaños". Ella dice que Woods le dijo que iban a un viaje de fin de semana a las Bahamas, así que empacó una pequeña bolsa y él la llevó al aeropuerto, donde estacionaron cerca de un avión privado.

Pero en lugar de abordar, Woods le dijo a Herman que hablara con su abogado y se fue, dice ella.

“De la nada”, el abogado le dijo que la relación había terminado y que la iban a desalojar, dice ella. Ella dice que se negó a firmar otro acuerdo de confidencialidad que el abogado intentó imponerle.

Cuando los abogados de Woods le devolvieron sus pertenencias personales, se quedaron con 40.000 dólares en efectivo, “haciendo acusaciones injuriosas y difamatorias” sobre cómo las obtuvo, alega.

FUENTE: AP