Todo se alinea para que Xabi Alonso sea el sucesor de Ancelotti en el Madrid

“Le doy las gracias a Xabi. Ha sido un jugador impresionante y está haciendo una carrera fantástica como entrenador porque tiene las cualidades perfectas. Me gusta mucho como entrenador. Es uno de los mejores y que más me gustan, junto con Thiago Motta. Tiene perfil para ser entrenador en el Madrid porque conoce el club y es muy apreciado”, analizó el entrenador italiano.

El Bayer Leverkusen, equipo que dirige Alonso, mantuvo su invicto al enfrentarse a uno de los rivales más complicados del fútbol alemán, el Borussia Dortmund. Ante esa buena racha y difícil desafío, los emisarios del Real Madrid se marcharon satisfechos del BayArena, ya que quedaron encantados con lo que vieron del estratega español.

Por su parte, Alonso se rinde ante la experiencia de Ancelotti. "En términos de gestión humana, Carlo Ancelotti es un maestro. Cuando hablas de cómo quieres convencer a los jugadores o de cómo conseguir que los jugadores tengan una buena relación contigo, Ancelotti es el amo de todos", expresó el español a AFP.

Xabi Alonso renovó su contrato el pasado mes de agosto hasta 2026. Sin embargo, no paran de salir rumores que apuntan a que saldrá del Bayer Leverkusen el próximo verano. Hace unos meses se deslizó que tenía una cláusula de salida en 2024 en caso de que llegasen tres clubes con ofertas: Real Madrid, Bayern de Münich y Liverpool.

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre Fernando Carro, CEO del Leverkusen, desmintió esa información del diario Bild: "¿Cláusula especial de Xabi Alonso? No, no necesitas tener una cláusula. Tenemos muy, muy buena relación con Xabi y él sabe que somos un club serio. Al final, no vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse. Queremos que se sienta tan feliz y tan bien con nosotros que realmente sólo quiera quedarse y ese es nuestro objetivo", explicó Carro.

Esto último deja la puerta abierta, para que el español Xabi Alonso pueda irse al Real Madrid, cuando Carlo Ancelotti abandone el club merengue por dirigir a la 'seleção'.