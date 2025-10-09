jueves 9  de  octubre 2025
Toronto eliminan a Yanquis; Detroit fuerza el quinto juego; Cubs y Filis siguen con vida

Los Toronto Blue Jays avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras eliminar a los Yankees. Los Tigers forzaron un Juego 5 ante Seattle, mientras Cubs y Phillies evitaron la eliminación en una vibrante jornada de playoffs MLB 2025.

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York abandona el campo después de que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Yankees en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York abandona el campo después de que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Yankees en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

Al Bello/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Toronto Blue Jays sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) por primera vez desde 2016, tras vencer 5-2 a los New York Yanquis y ganar la serie divisional por 3-1.

El bullpen de Toronto fue la clave: ocho relevistas se combinaron para ponchar a 10 bateadores y permitir solo seis hits. Jeff Hoffman consiguió los últimos cuatro outs, sellando la victoria al ponchar a Cody Bellinger tras conceder una carrera impulsada por Aaron Judge.

Nathan Lukes fue el héroe ofensivo con un sencillo de dos carreras en el séptimo inning que rompió el empate, aprovechando un error de Jazz Chisholm Jr.. Myles Straw amplió la ventaja en el octavo, mientras Vladimir Guerrero Jr. continuó su gran serie con un RBI en la primera entrada.

Toronto superó a Nueva York por 34-19 en los cuatro partidos, el cuarto mejor registro ofensivo en los primeros cuatro juegos de una postemporada en la historia, según MLB.com.

Pese al esfuerzo de Aaron Judge, quien bateó un impresionante .600/.684/.933, los Yankees no pudieron acompañarlo ofensivamente. Cam Schlittler cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras (dos limpias) en 6.1 innings.

Ahora, los Blue Jays esperan al ganador del Mariners-Tigers, cuyo Juego 5 decisivo será este viernes. El Juego 1 de la ALCS se jugará el domingo en el Rogers Centre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BlueJays/status/1976136714965131727?t=Yk_klSWSqqN8vIkmk1DnsQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Detroit Tigers reaccionan y fuerzan el Juego 5 ante los Mariners

Los Detroit Tigers mantuvieron viva su temporada al vencer 9-3 a los Seattle Mariners en el Juego 4 de la ALDS, con Riley Greene y Javier Báez como protagonistas.

Detroit firmó un rally de cuatro carreras en el sexto inning, con un jonrón de 454 pies de Greene —el más largo en Comerica Park desde 2023—, seguido por un doble de Spencer Torkelson y un cuadrangular de Báez que puso el marcador 7-3.“Vamos a Seattle con mucho optimismo porque tenemos al mejor pitcher del béisbol”, dijo el mánager A.J. Hinch, refiriéndose a Tarik Skubal, quien abrirá el Juego 5.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tigers/status/1976041566872666620?t=60okV_o-kJg9HgQ4f4F2vQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Los Tigers anotaron nueve carreras, su mayor cifra en postemporada desde la Serie Mundial de 1968. El relevista Troy Melton se llevó la victoria con tres entradas impecables.

Chicago Cubs evitan la barrida ante Milwaukee

En la Liga Nacional, los Chicago Cubs sobrevivieron en la serie divisional al vencer 4-3 a los Milwaukee Brewers en el Wrigley Field.

Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo de dos carreras en el primer inning, clave en una ofensiva de cuatro anotaciones que marcó el rumbo del partido.

Michael Busch, autor de un jonrón inicial, se convirtió en el primer jugador en la historia con múltiples cuadrangulares de apertura en una misma serie de playoffs.

El bullpen de Chicago resistió la presión final, con Brad Keller logrando un salvamento de cuatro outs tras ponchar a Jake Bauers con una recta de 97 mph.

“Vamos a jugar como si cada inning fuera el primero”, dijo el mánager Craig Counsell tras el triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cubs/status/1976083053438181716?t=M2FGjqi6edSMAXnmF13DZA&s=19&partner=&hide_thread=false

Kyle Schwarber lidera a los Filis py evitan la eliminación ante los Dodgers

Los Filis de Filadelfia también se mantuvieron con vida en la NLDS al derrotar 8-2 a los Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium.

El protagonista fue Kyle Schwarber, quien conectó dos cuadrangulares, incluido un monumental batazo de 455 pies que superó el pabellón derecho, uniéndose a Willie Stargell como los únicos en hacerlo.

“Es ridículo lo lejos que llegó esa pelota”, comentó su compañero Trea Turner. “Ese batazo cambió la energía del equipo”

El abridor Ranger Suárez cumplió con cinco sólidas entradas de relevo, mientras que el veterano Clayton Kershaw, en su última temporada, fue castigado con seis hits y cinco carreras en su aparición final de postemporada.

El Juego 4 se disputará este jueves, con Cristopher Sánchez (Phillies) enfrentando a Tyler Glasnow (Dodgers).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Phillies/status/1976129217986244778?t=0zn8UTTPX-NygbN3BbnVdQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Resumen de la jornada MLB: emoción total en los playoffs 2025

Toronto Blue Jays avanzan a la ALCS (vs. Mariners o Tigers).

Detroit Tigers fuerzan Juego 5 ante Seattle.

Cubs y Filis evitan la eliminación en la Liga Nacional.

Los playoffs de las Grandes Ligas 2025 viven días de máxima tensión con series que se definirán en el límite y héroes inesperados brillando en octubre.

