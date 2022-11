Los campeones del mundo de Italia 2006 estarán en el olímpico de Roma el 14 de noviembre para jugar el Match For Peace y rendir tributo a Maradona. Para el evento, "We Play For Peace" ha presentado una colección de NFT, una serie que incluirá la imagen de la estrella del fútbol Diego Armando Maradona. Los NFT serán vendidos como recuerdo digital de este evento único por la paz.