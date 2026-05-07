Trump sobre el precio para ver a la selección de EEUU en el Mundial: "No lo pagaría"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

NUEVA YORK.- El presidente estadounidense, Donald Trump , se declaró sorprendido por el alto precio de las entradas para el primer partido de su selección en el Mundial 2026 , superior a los 1.000 dólares, y aseguró que él "no pagaría" esa cifra.

"No estaba al tanto de ese importe", dijo Trump al ser preguntado por el diario New York Post sobre el costo de asistir al partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles.

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El billete más barato para ese duelo figura a un precio de 1.940 dólares en la web de venta de la FIFA.

"Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero", afirmó el mandatario.

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Esta misma semana, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de las críticas por la política de precios para el Mundial alegando que responde a las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos

Según Infantino, el 25% de las entradas para la fase de grupos costaban menos de 300 dólares.

¿Revisión del gobierno?

Trump, de su lado, también sugirió que su gobierno podría examinar el precio de las entradas, considerado exorbitante por grupos de aficionados que han presentado una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea.

"No he visto eso, pero tendría que ocuparme del tema", afirmó el republicano.

Asimismo, Trump aseguró que se "decepcionaría" si la gente que votó por él no pudiera asistir.

"Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir... Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede (asistir a los partidos), me decepcionaría, pero al mismo tiempo es un éxito increíble", explicó el exmagnate inmobiliario, que es originario de Nueva York.

"Sé que (el torneo) tiene un éxito enorme, está batiendo todos los récords y (la FIFA) nunca había visto algo así", agregó Trump sobre el Mundial, que será albergado por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA ha vendido alrededor de cinco de los siete millones de entradas disponibles y una nueva fase de venta "de última hora" se abrió este jueves en el sitio oficial del organismo.

FUENTE: AFP