Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.

El futuro de Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins quedó en entredicho este lunes, luego de que el quarterback dejara entrever la posibilidad de un cambio de equipo tras una temporada marcada por la irregularidad y la pérdida de su puesto como titular.

Un día después del final de la fase regular, Tagovailoa calificó la idea de un nuevo comienzo lejos de Miami como “algo genial”, dejando abierta la puerta a una posible salida de la franquicia que lo seleccionó en el quinto puesto del Draft 2020.

TENIS Djokovic abandona el sindicato de tenistas del que es cofundador

FÚTBOL "Un regalo" estar de vuelta, asegura Rodri tras volver a ser titular con el City

“Estaría bien con eso”, afirmó el mariscal de campo, en referencia a un eventual cambio de escenario.

¿El final de la era Tua en Miami?

El quarterback fue enviado a la banca en el tramo final de la temporada, lo que podría significar que ya disputó su último partido con los Dolphins. En su lugar, el equipo apostó por el novato Quinn Ewers, seleccionado en la séptima ronda, quien asumió la titularidad desde el 17 de diciembre.

Tagovailoa acumula 76 juegos como titular en seis temporadas, aunque las lesiones han sido un factor constante que solo le permitieron completar una campaña sin contratiempos físicos.

Tua Tagovailoa (9).jpg El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

De líder ofensivo a temporada cuesta abajo

El punto más alto de Tagovailoa llegó en 2023, cuando fue seleccionado al Pro Bowl y lideró la NFL en yardas por pase, siendo una pieza clave en el esquema ofensivo de Mike McDaniel.

Sin embargo, ese rendimiento no se repitió en 2025. En 14 aperturas, el quarterback lanzó 15 intercepciones, la cifra más alta de su carrera, y no logró sostener la producción ofensiva del equipo.

Resultados colectivos y peso contractual

Los Dolphins no han logrado clasificar a los playoffs en dos temporadas consecutivas, aunque alcanzaron la postemporada en dos ocasiones durante la etapa de Tagovailoa como titular.

En 2024, Miami le otorgó una extensión de cuatro años y 212.4 millones de dólares, una decisión que hoy complica cualquier movimiento. En caso de separarse del quarterback, la franquicia asumiría un impacto de 99.2 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial.

Un futuro incierto para los Dolphins

La situación de Tagovailoa plantea un dilema importante para Miami: mantener a un quarterback con talento probado pero historial de lesiones, o apostar por una nueva etapa a un alto costo financiero. Por ahora, el propio jugador ya dejó claro que un nuevo comienzo no le resultaría desagradable.