jueves 16  de  julio 2026
Fútbol

Messi celebra el pase a la final del Mundial 2026: "Es una locura jugar dos finales seguidas"

Argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España y Messi confía en que continúen haciendo historia al disputar dos finales mundialistas consecutivas

Lionel Messi, antes de ejecutar un tiro de esquina durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina el 15 de julio del 2026

Lionel Messi, antes de ejecutar un tiro de esquina durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina el 15 de julio del 2026

Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi celebró la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra y aseguró que “es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”. El capitán destacó la importancia del triunfo, tanto por el valor deportivo como por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El delantero afirmó que la Albiceleste nunca dejó de creer, incluso cuando el encuentro se complicó, y resaltó que el equipo fue en busca del partido con su estilo de juego hasta conseguir la remontada. “Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”, expresó.

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Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
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Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Messi también valoró que Argentina vuelva a situarse entre las dos mejores selecciones del planeta y pidió a los aficionados que disfruten el momento junto al equipo, que disputará una nueva final mundialista.

Las claves de Messi para explicar el éxito de Argentina

Además, elogió la fortaleza del grupo y aseguró que cuando el plantel está unido siempre ofrece un rendimiento superior. En ese sentido, afirmó que esta generación “ya no le debe nada a nadie”, después de los títulos y alegrías que ha brindado al fútbol argentino.

Por último, recordó que el punto de inflexión llegó tras la eliminación en las semifinales de la Copa América 2019, momento en el que, según él, el equipo hizo “un clic” que dio inicio al ciclo más exitoso de los últimos años. Con la final frente a España en el horizonte, cerró su mensaje con una frase habitual: “Como siempre, ahora será lo que Dios quiera”.

FUENTE: AFP

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