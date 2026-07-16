Messi celebra el pase a la final del Mundial 2026: "Es una locura jugar dos finales seguidas"

Lionel Messi, antes de ejecutar un tiro de esquina durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina el 15 de julio del 2026

Lionel Messi celebró la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra y aseguró que “es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”. El capitán destacó la importancia del triunfo, tanto por el valor deportivo como por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El delantero afirmó que la Albiceleste nunca dejó de creer, incluso cuando el encuentro se complicó, y resaltó que el equipo fue en busca del partido con su estilo de juego hasta conseguir la remontada. “Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”, expresó.

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Messi también valoró que Argentina vuelva a situarse entre las dos mejores selecciones del planeta y pidió a los aficionados que disfruten el momento junto al equipo, que disputará una nueva final mundialista.

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Además, elogió la fortaleza del grupo y aseguró que cuando el plantel está unido siempre ofrece un rendimiento superior. En ese sentido, afirmó que esta generación “ya no le debe nada a nadie”, después de los títulos y alegrías que ha brindado al fútbol argentino.

Por último, recordó que el punto de inflexión llegó tras la eliminación en las semifinales de la Copa América 2019, momento en el que, según él, el equipo hizo “un clic” que dio inicio al ciclo más exitoso de los últimos años. Con la final frente a España en el horizonte, cerró su mensaje con una frase habitual: “Como siempre, ahora será lo que Dios quiera”.

FUENTE: AFP