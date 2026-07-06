Tuchel compara el triunfo de Inglaterra sobre México con una final

El técnico alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, hace un gesto antes del partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre México e Inglaterra

Thomas Tuchel celebró con entusiasmo la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial de 2026 tras derrotar por 3-2 a México en el estadio Azteca. El entrenador alemán aseguró que el triunfo se sintió “como ganar la final” debido a la dificultad del escenario, el nivel del rival y las circunstancias que afrontó su equipo durante el encuentro.

El técnico destacó que Inglaterra mostró carácter, unión y fortaleza mental para superar la presión de la afición local, la altitud de la Ciudad de México y la expulsión de Jarell Quansah en el segundo tiempo. A su juicio, esas condiciones hicieron que la victoria tuviera un valor especial y la calificó como un resultado “heroico”.

Tuchel también resaltó el significado histórico de ganar en el estadio Azteca, un escenario donde Inglaterra había vivido uno de los episodios más recordados de su historia mundialista con la eliminación frente a Argentina en 1986. Señaló que el equipo logró “hacer las paces” con ese pasado al imponerse esta vez a la selección mexicana.

Pese a la alegría por el pase a la siguiente ronda, el entrenador expresó su preocupación por la lesión de Jordan Henderson, quien sufrió una fractura en la muñeca mientras celebraba la victoria. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para México y su afición, afirmando que se trata de “un país increíble” y que comprendía el dolor de la eliminación.

Con el boleto a los cuartos de final asegurado, Tuchel adelantó que dedicará las próximas 24 horas al descanso antes de comenzar la preparación del duelo frente a Noruega.

FUENTE: AFP