La señora Lozano consiguió en pocas horas que los dos rivales futbolísticos de la dirigencia española se fumaran la “pipa de la Paz” en beneficio del deporte y del país. Pero pedirle a Tebas más de ocho días de Paz parece es imposible. Ahora amenaza a los clubes que sigilosamente empiezan a deslizar algo de temor por el afanado regreso a entrenamientos y canchas que entienden prioriza finanzas y no salud pública.

El jueves pasado nos encontramos con titulares en los portales españoles en los que el Real Madrid no se sentía seguro de volver si no se había implementado una vacuna y deslizaba el articulo tres escenarios para el retorno con el que algunos jugadores del club merengue no se sentían muy cómodos para volver.

Casi simultáneamente los “de abajo” como en la vieja serie de televisión inglesa, también empezaron a hacer ruido con el tema y de inmediato salto Tebas a sugerir que era una treta para evitar el descenso.

Un detalle adicional se presenta el fin de semana del 25 y 26 de Abril cuando también el Barcelona desliza una iniciativa para favorecer la salud de los jugadores. Volvió a “arder Troya” en el despacho de Tebas que no tuvo reparos en amenazar, medio en serio medio en broma, que el equipo que no se presente cuando LaLiga convoque perderá los puntos.

Quizá el presidente de LaLiga pueda proferir todo tipo de amenazas, pero su rápido comentario indica que quiere evitar adhesiones de algunos Clubes que quizá hasta ahora no se han atrevido a levantar la voz para evitar la mediática ira del dirigente. Si muchos se suman, este conato de los equipos solo puede ser la peligrosa antesala de una definitiva suspensión de la liga española con sus terribles consecuencias económicas que van más allá de los 700 millones de euros.

La realidad es que a pesar de las necesidades económicas de todos los clubes de la liga hay algunos que, si están dispuestos a priorizar la salud de sus jugadores y no se quieren precipitar a subirse al “bus de las alegrías”, cuando entienden que no está garantizada al 100 por ciento la salud de los jugadores y de los empleados primordiales de los clubes en la competición.

La beligerancia dialéctica de Tebas pareciera es una respuesta a sus mismos miedos en donde el temible fantasma de la suspensión definitiva de LaLiga ronda ahora en los despachos del fútbol.

Todos queremos que regrese el fútbol, todos queremos que nos devuelvan el deporte, todos soñamos con el retorno a la anhelada normalidad, todos queremos volver a ver a Messi, o al Madrid, o al Barca, o al que usted siga, pero lo que no podemos aceptar que a esa ruta lleguemos arriesgando vidas.

España y su liga hoy hacen noticia, pero es solo el ejemplo individual de una decisión colectiva en el planeta. Si el regreso trae riesgos, porqué mejor no esperamos. ¿Se van a salvar miles de millones, pero vale la pena pagar ese precio?

