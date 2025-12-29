lunes 29  de  diciembre 2025
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

El presidente Trump no ahondó en detalles sobre su nuevo diálogo con Nicolás Maduro, a quien señala como jefe del Cartel de los Soles

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que habló "muy recientemente" con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, aunque la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

"Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso", dijo Trump este lunes 29 de diciembre en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

El mandatario respondió de esa manera la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre.

Este lunes, Trump indicó que Estados Unidos destruyó un área de atraque para embarcaciones de drogas de Venezuela, en lo que podría representar el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", aseveró el presidente Trump a periodistas.

Agregó: "Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe".

En los últimos meses, Washington ha intensificado su campaña de presión contra Maduro, a quien acusa de dirigir el Cartel de los Soles. Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Mensaje a Maduro

Trump dijo el 22 de diciembre que lo más "inteligente" que puede hacer Maduro es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas.

A mediados de este mes, el presidente estadounidense anunció el bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Estados Unidos también presiona con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Ha destruido cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto en los ataques.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP

Temas
