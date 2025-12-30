martes 30  de  diciembre 2025
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Las autoridades reforzarán la vigilancia y redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad durante las celebraciones de fin de año

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares

UNSPLASH
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Con el reloj marcando la cuenta regresiva hacia el 2026, la celebración en el sur de Florida no solo se llena de alegría, música, comida, tradiciones familiares y fuegos artificiales, sino también de advertencias por parte de las autoridades.

La Oficina del Sheriff’s de Miami-Dade (MDSO) lanzó un llamado urgente a la comunidad: evitar disparos al aire durante las fiestas, una práctica que puede terminar en tragedia.

“Si ven o escuchan a alguien disparando al aire, llámennos. Marquen el 911. No esperen. No asuman que alguien más lo va a reportar. Hay vidas en juego”, advirtió la sheriff Rosie CorderoStutz.

Y es que de acuerdo con la agencia policial esta práctica es muy riesgosa y las balas disparadas hacia arriba pueden regresar con velocidad mortal, recorriendo hasta tres millas y poniendo en riesgo a vecinos y transeúntes. “Disparar al aire no es solo peligroso, también es un delito que conlleva multas y posibles condenas en la cárcel”, aseguraron.

La MDSO dijo también que habrá patrullas visibles y tecnología para detectar las detonaciones, con respuesta inmediata a cualquier incidente. “Rastrearemos y arrestaremos a cualquiera que elija poner en peligro a esta comunidad”, enfatizó CorderoStutz.

Además, se recuerda a las familias que los fuegos artificiales, aunque tradicionales, requieren extrema precaución: encenderlos solo en espacios abiertos, lejos de personas, casas o vehículos, y seguir siempre las instrucciones de seguridad.

En el condado de Miami-Dade, el uso de explosivos pirotécnicos no está permitido de manera libre durante todo el año. La ley estatal de Florida restringe el uso de artefactos que se elevan o explotan y solo autoriza su encendido en fechas específicas, como la Nochevieja, el Día de Año Nuevo y el 4 de julio. Aun así, las ordenanzas locales son más estrictas, ya que limitan dónde pueden utilizarse y prohíben su encendido en parques, playas y otros espacios públicos sin autorización. Los funcionarios públicos advierten que el incumplimiento de estas normas puede derivar en multas o cargos criminales.

El mensaje es claro: celebrar con alegría y responsabilidad es la mejor forma de empezar el 2026. La prevención puede marcar la diferencia entre una fiesta memorable y una tragedia que podría haberse evitado. Las autoridades competentes intensificarán la vigilancia y redoblarán los esfuerzos para garantizar nuestra seguridad.

