"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares

MIAMI .- Con el reloj marcando la cuenta regresiva hacia el 2026, la celebración en el sur de Florida no solo se llena de alegría, música, comida, tradiciones familiares y fuegos artificiales, sino también de advertencias por parte de las autoridades.

La Oficina del Sheriff’s de Miami-Dade (MDSO) lanzó un llamado urgente a la comunidad: evitar disparos al aire durante las fiestas, una práctica que puede terminar en tragedia.

FIN DE AÑO Bis la Médium cierra el año en Times Square con un mensaje de luz y renovación

“Si ven o escuchan a alguien disparando al aire, llámennos. Marquen el 911. No esperen. No asuman que alguien más lo va a reportar. Hay vidas en juego”, advirtió la sheriff Rosie CorderoStutz.

Y es que de acuerdo con la agencia policial esta práctica es muy riesgosa y las balas disparadas hacia arriba pueden regresar con velocidad mortal, recorriendo hasta tres millas y poniendo en riesgo a vecinos y transeúntes. “Disparar al aire no es solo peligroso, también es un delito que conlleva multas y posibles condenas en la cárcel”, aseguraron.

La MDSO dijo también que habrá patrullas visibles y tecnología para detectar las detonaciones, con respuesta inmediata a cualquier incidente. “Rastrearemos y arrestaremos a cualquiera que elija poner en peligro a esta comunidad”, enfatizó CorderoStutz.

Además, se recuerda a las familias que los fuegos artificiales, aunque tradicionales, requieren extrema precaución: encenderlos solo en espacios abiertos, lejos de personas, casas o vehículos, y seguir siempre las instrucciones de seguridad.

En el condado de Miami-Dade, el uso de explosivos pirotécnicos no está permitido de manera libre durante todo el año. La ley estatal de Florida restringe el uso de artefactos que se elevan o explotan y solo autoriza su encendido en fechas específicas, como la Nochevieja, el Día de Año Nuevo y el 4 de julio. Aun así, las ordenanzas locales son más estrictas, ya que limitan dónde pueden utilizarse y prohíben su encendido en parques, playas y otros espacios públicos sin autorización. Los funcionarios públicos advierten que el incumplimiento de estas normas puede derivar en multas o cargos criminales.

El mensaje es claro: celebrar con alegría y responsabilidad es la mejor forma de empezar el 2026. La prevención puede marcar la diferencia entre una fiesta memorable y una tragedia que podría haberse evitado. Las autoridades competentes intensificarán la vigilancia y redoblarán los esfuerzos para garantizar nuestra seguridad.