Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

CARACAS — Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la destrucción de una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en Venezuela deben interpretarse más como estrategia en un "proceso de asfixia sostenida" , que busca hacer "inviable" la operación del régimen "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, que como una confirmación de hechos.

Aunque no deba descartarse que existan "operaciones clandestinas" dentro del territorio venezolano, en el marco de la presión que mantiene la administración Trump en contra de la dictadura chavista.

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia de la Armada de Estados Unidos, con más de 37 años de experiencia en operaciones contra el narcotráfico, asegura que "cualquier identificación concreta de la ‘gran instalación’ implicaría un grado de especulación", aunque el propio hilo temático de la entrevista —en la que el presidente se refirió al tema— "conduce a Venezuela como marco geográfico implícito”.

En una breve entrevista telefónica con la radio WABC de Nueva York el viernes, Trump respondió a un comentario sobre Venezuela elogiando los ataques del Ejército estadounidense contra presuntos barcos cargados de drogas y luego se refirió a un ataque a una "gran planta o gran instalación" que, según dijo, ocurrió "hace dos noches".

"Acabamos de desmantelar —no sé si leyeron o vieron— que tienen una gran planta o instalación adonde envían, ya saben, de dónde vienen los barcos", afirmó el mandatario. "Hace dos noches lo desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro".

Una narrativa más amplia

Trump no ofreció más detalles sobre la ubicación o la naturaleza de la instalación. Este lunes, al ser consultado por un periodista durante un evento en Mar-a-Lago si el ejército estadounidense había llevado a cabo el ataque, el republicano respondió escuetamente: "Bueno, no importa, pero hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con drogas".

Romero destaca que las declaraciones del presidente forman parte de una narrativa más amplia de presión sobre la dictadura chavista, que incluye "acciones ya ejecutadas y verificables: sanciones directas contra individuos del régimen venezolano, un despliegue militar sostenido en el Caribe, operaciones cinéticas contra narcolanchas vinculadas a estructuras terroristas y la incautación de buques tanqueros pertenecientes a la flota gris, esenciales para mantener financieramente" a la cúpula de Caracas.

Señala, además, que Trump mencionó el uso del Título 50 contra el Cártel de los Soles, al que calificó como “organización terrorista internacional”, incluso aludiendo a un posible rol de la CIA en Venezuela. Romero aclara que “hasta el momento no existe evidencia pública ni confirmación oficial que respalde una operación encubierta de ese tipo ni una acción directa atribuible a inteligencia estadounidense en territorio venezolano".

Operaciones clandestinas

Desde una perspectiva analítica, Romero sostiene que "no puede descartarse la posibilidad de operaciones clandestinas en curso o ya ejecutadas, dado el patrón reciente de presión multidimensional —económica, marítima, financiera y de seguridad— aplicado por esta administración".

En ese marco, el único evento conocido públicamente que podría relacionarse indirectamente es la explosión registrada en un terminal en el estado Zulia (noroeste), un incidente que el régimen de Maduro ha atribuido a un accidente. "No existe confirmación independiente que permita verificar esa versión ni vincularla con lo mencionado por el presidente Trump", resalta.

Primazol, una empresa importadora y distribuidora de materias primas químicas, negó este lunes que la explosión registrada en sus galpones en la capital zuliana la madrugada del 24 de diciembre esté relacionada con el ataque anunciado por el presidente Trump, como comenzaron a especular en redes sociales.

"Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada", dijo en un comunicado.

"Proceso de asfixia sostenida"

El comandante advierte que Trump podría estar utilizando deliberadamente la ambigüedad como "herramienta de disuasión estratégica y presión psicológica, aprovechando la explosión para introducir duda dentro del propio régimen sobre la naturaleza real del incidente".

"Este tipo de mensajes crípticos pueden buscar sembrar desconfianza interna, obligar a los aparatos de seguridad a cuestionarse si se trató realmente de un accidente o de una acción encubierta, y erosionar la percepción de control y certeza dentro de la cadena de mando venezolana, sin necesidad de confirmar públicamente una operación", explica.

Romero insiste en que, aunque el mensaje presidencial sugiere capacidad y voluntad, "la ausencia de evidencia verificable obliga a tratar la afirmación con cautela. Por ahora, cualquier conclusión debe permanecer en el terreno del análisis estratégico y no en el de la confirmación factual".

"No estamos ante un anuncio aislado, sino ante una estrategia. La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que no habrá concesiones a un régimen criminal, y que la presión, visible e invisible, continuará escalando. Más que declaraciones, lo que estamos viendo es un proceso de asfixia sostenida cuyo objetivo es hacer inviable la operación del narco-Estado venezolano, sin necesidad de anunciar públicamente cada paso. El desgaste es claro", enfatiza.