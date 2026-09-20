Dolphins 2026: juventud, dudas y mucho trabajo por delante

Malik Willis #2 de los Miami Dolphins realiza el saque durante el partido de la NFL contra los Raiders en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. Los Raiders derrotaron a los Dolphins 27-13.

Los Miami Dolphins comenzaron la temporada 2026 con una derrota que dejó más preguntas que respuestas. El 27-13 ante Las Vegas Raiders mostró a un equipo joven, con algunas piezas interesantes, pero también con una evidente falta de experiencia que se tradujo en errores de comunicación, problemas de coordinación y situaciones que deberán corregirse rápidamente.

La juventud fue protagonista desde el inicio. Miami abrió el partido con tres novatos en la ofensiva —Caleb Douglas, Will Kacmarek y Kadyn Proctor— y otros tres en la defensa: Jacob Rodriguez, Chris Johnson y Michael Taaffe. Douglas disputó 51 jugadas, mientras Proctor participó en las 56 acciones ofensivas. En defensa, Rodriguez y Johnson estuvieron presentes en las 68 jugadas, mientras Taaffe participó en 51.

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Pero la inexperiencia no se limitó a los recién llegados. Zayne Anderson disputó 53 jugadas, más del 25% de todas las acciones que había acumulado previamente en su carrera. Malik Willis participó en 56, cerca del 10% de su total profesional.

El dato resume perfectamente la situación: solamente ocho de los 22 titulares de Miami habían superado las 1.000 jugadas en la NFL antes del encuentro.

Ese déficit de experiencia se hizo notar. Hubo errores de asignación y comunicación, mientras la línea ofensiva tuvo momentos de confusión. Kadyn Proctor mostró buenas acciones como bloqueador, pero también sufrió problemas que terminaron afectando algunas jugadas de carrera. Son errores que pueden corregirse con trabajo y experiencia, aunque Miami deberá demostrar una evolución constante.

No todo fue negativo. Caleb Douglas ofreció una de las grandes noticias del debut al terminar con cinco recepciones para 94 yardas en siete pases dirigidos hacia él. Su actuación lo convierte en uno de los jugadores jóvenes a seguir durante las próximas semanas.

La secundaria también dejó señales alentadoras. Taaffe consiguió una intercepción y cuatro placajes, mientras Dante Trader Jr. sumó otra intercepción. Anderson terminó con cinco placajes, una pérdida de yardas y un pase defendido. El grupo cometió errores, pero también mostró talento para crecer.

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Defensa con tarea

Uno de los principales problemas estuvo en la defensa contra la carrera. Las Vegas encontró demasiados espacios y consiguió imponer su juego terrestre. La ausencia de Kenneth Grant se hizo notar en el interior de la línea defensiva, donde Miami tuvo dificultades para frenar a los corredores de los Raiders.

En ataque, el debut de Malik Willis fue irregular. El quarterback mostró buenas condiciones y aportó una amenaza terrestre que Miami no había tenido de forma constante en los últimos años, pero también fue capturado en varias ocasiones y, en determinados momentos, intentó resolver las jugadas por su cuenta.

El problema no fue únicamente Willis. El diseño ofensivo pareció demasiado extremo, con una combinación constante de carreras y pases largos. Faltaron pases cortos, jugadas rápidas y envíos sencillos que permitieran al quarterback tomar ritmo y mantener a la ofensiva en situaciones favorables.

Malik Washington puede ser importante en ese aspecto. Su velocidad y capacidad para ganar yardas después de recibir el balón pueden convertirlo en una buena alternativa para pases cortos y jugadas diseñadas para ponerlo en espacios abiertos.

Pero quizá la mayor preocupación después del debut está en el cuerpo técnico.

Los Raiders entendieron sus limitaciones y diseñaron el partido alrededor de ellas. Kirk Cousins completó 21 de 30 pases y lanzó tres touchdowns, pero solamente acumuló 160 yardas. Las Vegas evitó exponer innecesariamente a su quarterback y se apoyó en el juego terrestre. Miami, en cambio, no encontró una respuesta clara para frenar esa estrategia.

El nuevo cuerpo técnico deberá encontrar una forma de proteger a Willis, aprovechar sus características y facilitar su desarrollo. También tendrá que conseguir que una defensa tan joven pueda reducir los errores sin perder agresividad.

Los equipos especiales tampoco ayudaron. Miami falló un gol de campo de 41 yardas y permitió 17,5 yardas por devolución de despeje y 47,5 por cada devolución de patada de salida, cifras que facilitaron el trabajo ofensivo de Las Vegas.

Por eso, el 13-27 debe analizarse con perspectiva. Los Dolphins tienen un plantel extremadamente joven y es lógico esperar errores durante las primeras semanas. La temporada, sin embargo, no puede convertirse en una sucesión de excusas.

El calendario tampoco será sencillo. San Francisco, Kansas City, Minnesota y Cincinnati aparecen como compromisos exigentes. Por ello, más que esperar resultados inmediatos, será importante observar la evolución del equipo.

Miami necesita mejorar su comunicación, detener la carrera, proteger a Willis, diversificar su ofensiva y reducir los errores en los equipos especiales. Sobre todo, debe demostrar que el nuevo cuerpo técnico tiene la capacidad de convertir la juventud en una ventaja y no en una debilidad.

La derrota ante Las Vegas fue un mal comienzo, pero apenas es el primer capítulo. Si los jóvenes responden y el equipo corrige sus errores, este tropiezo podrá quedar como parte natural de una reconstrucción.

Si los mismos problemas se repiten durante los próximos meses, las dudas sobre el proyecto crecerán y la temporada podría convertirse nuevamente en el inicio de otro proceso de cambios para Miami.