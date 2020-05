UFC: Venezolano se mantiene invicto

Morales además ha conseguido ocho victorias más antes de dar el salto a la UFC, por lo que su récord en el profesional es de 10-0. Cinco de ellas por sumisión, dos por nocaout y otra por decisión unánime.

El debió pelear en abril contra Alexander Hernández, pero el virus -como en todos los deportes- hizo que se cancelara la agenda.

"Sabía que sería duro, al ser mexicano sabía que no sería fácil de finalizar. Pero me preparé para esto. Hice lo posible para mantenerme en forma durante todo este tiempo, que no es fácil", dijo el atleta venezolano al finalizar el combate, que con su gran historial ahora promete estar en el top de de la división.

"Yo realmente quería la pelea contra Alex Hernández, me emocionaron con esa pelea. Pero tomaré cualquier oportunidad, soy alguien que va para el top, eso es lo que me imagino y quiero", afirmó.

Benitez conectó los golpes más claros en el primer asalto y supo moverse dentro del octágono para evadir las arremetidas de Morales. Sin embargo, el caraqueño bajó el ímpetu, fue más calculador e inclinó la pelea a su favor controlando la jaula.

“Me cambiaron un oponente, diciendo que era más pequeño y más fácil. Pero sabía que era mentira, moggly es muy técnico y tiene buenos contra ataques, buenas patas. No podía quedarme abaja, por eso si él me daba una patada yo le daba dos para no quedar abajo en el combate”, analizó el invicto luchador.