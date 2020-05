Sin embargo, en este 2020 la situación es totalmente distinta, ya que en medio de la cuarentena la Ciudad del Pecado es hoy la Ciudad del Olvido.

El popular Strip habitualmente rodeado de luces y vida nocturna es hoy un cementerio. Abundan las luces, pero sin público a excepción de una buena cantidad de policías que cuidan de los casinos.

En resumen este Cinco de Mayo no habrá mariachis, no habrá comida y principalmente no habrá Canelo. El pelirrojo se preparaba para lo que podría ser un tercer combate frente al kazajo Gennady Golovkin, esto a pedido de la cadena de streaming DAZN, que es la cadena de ambos peleadores.

Y no solo los hoteles y grandes resorts verán con desdén un Cinco de Mayo diferente. De hecho, esta fecha era una oportunidad propicia para que la mayoría de bares y restaurantes locales reportaran un aumento de ventas gracias al boxeo, uno de los focos de entretenimiento preferidos de los nevadenses.

La falta de un Cinco de Mayo hará palidecer aún más la ya golpeada economía de una ciudad que por motivos económicos tiene enfrentados a la alcaldesa, que quería aprovechar esta fecha para abrir la ciudad, y al gobernador que ha optado por medidas más severas para luchar contra la propagación del coronavirus.

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Pero a nivel general priva el desencanto por lo deportivo. Canelo tiene en mente pelear de nuevo en septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Sin embargo, de momento no hay nada asegurado ya que la Comisión Atlética de Nevada no aprobará ninguna cartelera de boxeo y de MMA hasta nuevo aviso.

Pero incluso, la vida del residente de Nevada sufrirá cambios, primero porque no se permiten las aglomeraciones y se ha recomendado que las reuniones familiares o de amigos se limiten, ya que todavía hay riesgo que suba el pico de contagios de coronavirus.

Es decir, el Cinco de Mayo llegará sin serlo. La única alternativa que surge ahora es el UFC 249 que debió moverse a Florida para poder realizarse. Y eso en Las Vegas duele mucho, porque es la ciudad de las grandes carteleras.

Y aunque habrá MMA este sábado, sin reuniones poco se habla de que esta fecha sea lo que ha sido siempre. Por las razones negativas este será el Cinco de Mayo más recordado de la historia.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes