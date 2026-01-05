lunes 5  de  enero 2026
Un nuevo japonés llega a la MLB: Kazuma Okamoto firma con los Azulejos de Toronto

Los Azulejos de Toronto acuerdan un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares con el japonés Kazuma Okamoto, figura de la NPB

Kazuma Okamoto #25 del equipo japonés conecta un jonrón solitario en la cuarta entrada contra el equipo estadounidense durante el Clásico Mundial de Béisbol en el LoanDepot Park el 21 de marzo de 2023 en Miami, Florida.&nbsp;

Megan Briggs/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Los Azulejos de Toronto siguen reforzando su roster de cara a la próxima temporada de la MLB y este domingo concretaron la firma del infielder japonés Kazuma Okamoto, uno de los agentes internacionales más codiciados del invierno.

El acuerdo es por cuatro años y 60 millones de dólares, incluye un bono de firma de 5 millones y no contempla cláusulas de salida anticipada, una clara señal de la apuesta a largo plazo del club canadiense.

De estrella en Japón a nuevo nombre en Grandes Ligas

Okamoto fue uno de los jugadores más destacados del proceso de posting tras una sólida campaña con los Yomiuri Giants, en la que bateó .327/.416/.598, con 15 jonrones y 49 impulsadas en 69 partidos. El japonés se perdió parte de la temporada debido a una lesión en el codo, pero aun así mantuvo números de élite.

En 11 temporadas en la NPB, el bateador derecho dejó una línea ofensiva de .277/.361/.521, con 248 cuadrangulares y 717 carreras impulsadas, destacándose además por su disciplina en el plato: solo 796 ponches en 4.494 apariciones.

Versatilidad defensiva para el infield de Toronto

Aunque su posición natural es la tercera base, Okamoto está considerado un primera base por encima del promedio y también tiene la capacidad de desempeñarse en los jardines, una cualidad que añade flexibilidad al roster de Toronto.

Proyección del lineup de los Azulejos para 2026

Con la llegada de Okamoto, el orden ofensivo de Toronto podría lucir así:

DH – George Springer (R)

CF – Daulton Varsho (L)

1B – Vladimir Guerrero Jr. (R)

LF – Anthony Santander (S)

C – Alejandro Kirk (R)

RF – Addison Barger (L)

3B – Kazuma Okamoto (R)

2B – Ernie Clement (R)

SS – Andrés Giménez (L)

Proyección internacional y competencia en el mercado

El japonés de 29 años ganó reconocimiento mundial tras su brillante actuación en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde bateó .333 con un OPS de 1.278 y conectó un jonrón clave ante Estados Unidos en la final que coronó a Japón campeón.

Durante el receso de temporada, Okamoto también fue vinculado con equipos como Medias Rojas de Boston, Angelinos de Los Ángeles, Padres de San Diego y Marineros de Seattle, pero finalmente Toronto logró cerrar el acuerdo.

Toronto no se detiene en el mercado

Los Azulejos, campeones de la Liga Americana la temporada pasada, han sido uno de los equipos más activos del invierno. Además de Okamoto, el club sumó a los abridores Dylan Cease y Cody Ponce, y al relevista Tyler Rogers, consolidando un proyecto claramente orientado a competir por la Serie Mundial.

