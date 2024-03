Una Argentina sin Messi se prueba en primer ensayo ante El Salvador

NUEVA YORK.- Con la sensible ausencia del capitán Lionel Messi , Argentina inicia el viernes ante El Salvador su gira de amistosos por Estados Unidos para preparar la defensa del título de la Copa América.

Fútbol ¿Por qué no juega Messi los partidos de MLS?

El astro del Inter Miami, de 36 años, arrastra una lesión de isquiotibiales en la pierna derecha que provocó su salida de la convocatoria para el duelo ante El Salvador en Filadelfia (noreste) y el del martes frente a Costa Rica en Los Ángeles (suroeste).

El atacante Paulo Dybala (Roma) también se cayó por problemas físicos de la primera lista del año de Lionel Scaloni.

argentinaentren.jpg Cristian Romero, izquierda, Alejandro Gómez, centro, y Paulo Dybala calientan durante una sesión de entrenamiento de la selección argentina de fútbol en la Universidad de Catar, en Doha, el viernes 18 de noviembre de 2022. AP/Jorge Sáenz

El seleccionador se reencontró con sus futbolistas después de que el pasado noviembre, tras el sonado triunfo ante Brasil en el estadio Maracaná, activara todas las alarmas al poner en duda su continuidad con la escuadra campeona del mundo.

"Lo que dije fue pensado, meditado. Era un momento de reflexion después de un año difícil (...) por muchas cosas que sucedieron no sólo a nivel futbolístico y personal. Era un momento de pensar y saber qué queríamos hacer", dijo Scaloni desde Filadelfia en una charla con el canal de 'streaming' de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

"Tomamos la decisión, no digo de seguir porque nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea que es lo que queríamos", afirmó. "Y de reforzar lo que se viene e intentar no bajar el pistón, porque es de lo que se trata, de seguir compitiendo".

Buena mezcla en Argentina:

El timonel de Argentina, líder de las eliminatorias mundialistas con 15 puntos en seis jornadas, llamó para su primer campamento del año al grueso de futbolistas habituales más alguna sorpresa como Valentín Barco, de 19 años.

El lateral del Brighton inglés, que destacó en el combinado Sub-23 que logró el boleto a los Juegos Olímpicos de París, es una de las jóvenes figuras que pueden ganar experiencia en esta gira, al igual que los puntas Alejandro Garnacho (Manchester United) y Valentín Carboni (Monza).

FUENTE: AFP