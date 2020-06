“En el último out, cuando agarro la pelota mi cosa era levantar los brazos porque yo estaba muy emocionado”, rememoró el pitcher en una entrevista en días recientes con Lasmayores. “Levanté los brazos y fue mi primera reacción, después que Jim canta quieto, yo me devuelvo al montículo y empezó la duda en mi cabeza”.

Ha pasado una década y si bien el venezolano reconoce que ese momento histórico permitió avances en el béisbol, antes de que se cumpliera una década había indicado que espera que las Grandes Ligas –con todas las pruebas que existen- le acrediten su Juego Perfecto.

““¿Por qué no? ¿Por qué esperar tanto tiempo? No quiero morir y que entonces digan, ‘¿saben qué? Lanzó un juego perfecto’”, comentó en una entrevista para The Athletic.