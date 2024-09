Una Venezuela en gran momento reta a Bolivia en las alturas

Con pies en la tierra

El equipo dirigido por Fernando Batista retoma los partidos clasificatorios, tras su destacada participación en la reciente Copa América que se disputó en Estados Unidos, donde acabó en cuarta posición.

En la tabla de posiciones rumbo a 2026, la Vinotinto está en cuarta posición y en zona de clasificación directa, con 9 puntos.

Un presente que tiene su base en un equipo de fuste, con jugadores en equipos europeos que le permiten disputar en serio un lugar en el próximo Mundial y dejar de ser el único país sudamericano que no ha jugado nunca una Copa del Mundo.

Pero el timonel Batista no quiere que los sueños y el entusiasmo les desconcentre para hacer un buen papel en la altura de Bolivia.

"Todavía vamos por un proceso, vamos por buen camino, pero no hemos logrado nada (...) siempre con los pies en la tierra", dijo el timonel en Buenos Aires, donde instaló a sus jugadores para prepararse en su visita a los bolivianos y luego recibir a los uruguayos en Maturín, la siguiente semana.

Venezuela no podrá contar por lesión con tres jugadores: Yangel Herrera, volante que milita en el Girona de España, y los defensores Wilker Ángel y John Chancellor. La falta más sensible será Herrera, uno de los seguros en el once.

yangel.jpg Lionel Messi de Argentina, a la izquierda, y Yangel Herrera de Venezuela luchan por el balón durante un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, en el estadio de la Bombonera en Buenos Aires, Argentina, el viernes 25 de marzo de 2022. AP Foto/Natacha Pisarenko

La altura no resuelve todo

Al cabo de la sexta fecha, Bolivia está en penúltima posición de la tabla, con 1 partido ganado, 3 puntos y 5 derrotas.

Ademas, ha cambiado técnicos desde el inicio de la ronda premundialista, como una señal de desasosiego. Arrancó con el argentino Gustavo Costas, le siguió el brasileño Carlos Zago y a mediados de julio pasado asumió el boliviano Oscar Villegas.

Ante una paupérrima participación, Villegas optó por cambiar el histórico escenario deportivo de La Paz, el estadio Hernando Siles a 3.600 metros de altitud, por el de Villa Ingenio en la vecina ciudad de El Alto a 4.090 metros.

Será la primera vez que Bolivia use ese campo de juego, aunque con una capacidad máxima para 25.000 espectadores.

Si bien sabe que la altura no lo es todo, se ha preparado en esta cancha de El Alto para recuperar oxígeno.

En El Alto "los equipos (bolivianos) se hacen fuertes, pero igual es mucho trabajo y esfuerzo que nos toca poner", señaló el volante Daniel Camacho.

El defensa Yomar Rocha destacó que "el 'profe' (Villegas) les pidió intensidad. Como somos jugadores rápidos vamos a explotar esa fortaleza el jueves", destacó.

FUENTE: AFP