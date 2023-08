El alemán Alexander Zverev devuelve ante el australiano Aleksandar Vukic en la primera ronda del US Open, el martes 29 de agosto de 2023, en Nueva York.

NUEVA YORK-. Hay un olor que se siente con fuerza en el US Open. Es el punzante tufo de la marihuana que se siente en una pista exterior del torneo y que afectó la concentración de una de las mejores tenistas del mundo, dando la sensación que no hay sitio que se salva del aroma no oficial de Nueva York.