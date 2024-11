Valtteri Bottas se acerca a Mercedes para el 2025

Bottas ganó 10 carreras de Fórmula 1 en cinco temporadas en Mercedes como compañero de equipo de Lewis Hamilton entre 2017 y 2021, pero no ha conseguido ningún punto esta temporada con Sauber.

El finlandés de 35 años, quien desempeñó un papel fundamental en cinco títulos del Campeonato de Constructores para Mercedes de 2017 a 2021, se encuentra en una encrucijada después de ser dejado de lado por Sauber en favor de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Con pocas opciones restantes en la parrilla de 2025, Bottas está ansioso por seguir conectado a la F1, dejando la puerta abierta para un regreso a Brackley.

Bottas agregó que aún necesita "finalizar algunas cosas" sobre un posible regreso, pero siente que podría ser un mentor para Andrea Kimi Antonelli, de 18 años, quien se asociará con George Russell en Mercedes el próximo año. Antonelli está dando un paso adelante desde la Fórmula 2 para reemplazar a Hamilton cuando el piloto británico se dirija a Ferrari para 2025.

“Si termino ahí, creo que tendría mucho que dar a un piloto novato que aún no ha competido en Fórmula 1”, dijo Bottas. “Eso sería, sin duda, una parte de mi papel, dar mi opinión y tratar de compartir mi conocimiento tanto como pueda”.

Bottas no tendrá asiento para 2025 después de que Sauber lo reemplazara a él y a Zhou Guanyu con una nueva alineación del experimentado Nico Hulkenberg y el recién llegado brasileño Gabriel Bortoleto, antes de cambiar su nombre al equipo oficial de Audi en 2026.

El nuevo equipo Cadillac respaldado por General Motors también está en el radar de Bottas antes de unirse a la serie en 2026 como el undécimo equipo en la parrilla.

"Me parece interesante y creo que es genial para la F1. Es una gran marca y GM es un gran patrocinador, así que seguro que es un proyecto interesante", dijo Bottas. Indicó que buscaría hablar con Cadillac sobre posibles oportunidades.

Schumacher deja su puesto de piloto reserva de Mercedes después de dos años mientras busca un puesto de piloto de carreras a tiempo completo en otro lugar.

Por el momento, Toto Wolff le abre las puertas del equipo a Valtteri Bottas.

“Nada se ha firmado, nada está preparado, pero si podemos tenerlo de vuelta en la familia, todos estaríamos llenos de alegría. Cuando es posible tener a un piloto con Valtteri de vuelta, puedes considerarte muy afortunado. Ya sabéis como son las negociaciones de contratos, es sólo cuestión de tiempo. Lo hemos hablado. Llevamos hablando desde hace un buen tiempo, pero este fin de semana me he centrado en mi carrera. Son palabras bonitas de Toto y estoy seguro de que hablaremos pronto. Quiero ver todas mis cartas, pero cuando ves esa, tiene muchas cosas positivas. Volver a la familia Mercedes, un gran equipo y es una gran marca que te puede crear muchas oportunidades para el futuro. Es una opción y estoy agradecido de que haya gente que me quiera en ese rol. Si el reserva no está en todas las carreras y pasa algo cuando no estás ahí, no tienes la oportunidad. Tienes que pensar así y también hay que hablarlo en profundidad con el equipo, así que sigo pensando en lo que está por venir”, finaliza.