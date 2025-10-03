Chef Yisus niega romance con Elizabeth Gutiérrez

MIAMI.- En los últimos meses, mucho se ha dicho sobre un presunto romance entre el chef venezolano Jesús Díaz, conocido como chef Yisus, y la actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez . Sin embargo, ninguno había confirmado o negado las especulaciones hasta ahora.

Fue en el programa Dime la neta de YouTube, donde el cocinero fue cuestionado por Quique Usales sobre los rumores. “¿Hay algo de verdad ahí o no?”, le preguntó el animador argentino.

Ante la incógnita, el famoso chef de Despierta América sentenció: “No, una linda amistad simplemente”, respondió el chef.

No obstante, resaltó que al ser una mujer tan atractiva y con una personalidad encantadora, las redes sociales y los medios de comunicación siempre buscarán vincularla sentimentalmente con cualquier hombre con el que ella esté compartiendo.

"Pienso que cualquier hombre soltero con el que ella comparte sin ningún tema de intimidad ni mucho menos, sino amistosamente, la van a vincular porque es espectacular”, manifestó.

Sin romance a la vista

El venezolano aprovechó la oportunidad para exponer que desde que se separó de la madre de sus hijas, Anabella y Silvana, hace un año, se mantiene soltero y enfocado en la paternidad.

“Es una gran bendición sin duda alguna compartir con las niñas. Es el tiempo que más disfruto de todos, además de que se me va volando y crecen rapidísimo”, expresó.

En este sentido, aseveró que separarse lo ha hecho consciente del tiempo que pasa con sus hijas, algo que valora mucho. "Uno quizás cuando está envuelto en el grupo familiar tienes la pareja también te divides las tareas y los tiempos con la pareja tú cómo que vas dejando. Sí, yo las busco hoy al colegio y punto o yo me quedo con ellas estas dos horas y tú haces esto, o estás más en la casa y realmente estás en tus cosas haciendo trabajos en el mismo celular porque sabes que están ahí contigo 24/7. Pero cuando ya tú tienes quizás que dividirte los tiempos, las responsabilidades y todo eso aprecias mucho más esos tiempos, esa mitad de semana o ese fin de semana intercalado. Empiezas como a sacarle un poquito más el jugo”, reflexionó.