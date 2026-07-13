Venezolano Jesús Valenzuela sigue en carrera: la FIFA respalda al árbitro venezolano en el Mundial

El venezolano Jesús Valenzuela reacciona durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026.

Mientras la FIFA confirmó al salvadoreño Iván Barton como árbitro de la semifinal entre España y Francia, el venezolano Jesús Valenzuela continúa firme entre el selecto grupo de colegiados que aún aspiran a dirigir uno de los últimos partidos de la Copa del Mundo 2026.

La designación de Barton para el duelo que se disputará este martes en Arlington redujo aún más el número de candidatos para los encuentros decisivos del torneo. Sin embargo, Valenzuela permanece en la lista de 13 árbitros que la Comisión de Árbitros de la FIFA mantiene para las cuatro citas finales del campeonato, un reconocimiento al desempeño que ha mostrado durante la competición.

El venezolano ha respondido con actuaciones sólidas y discretas, manteniendo el control de los partidos sin convertirse en protagonista. Su manejo disciplinario y la aplicación de las nuevas directrices arbitrales implementadas por la FIFA han sido parte de una labor que le permitió superar las constantes evaluaciones realizadas tras cada compromiso.

Permanecer en el grupo de árbitros elegibles para las instancias decisivas representa un importante respaldo de la FIFA, que reduce progresivamente la lista de colegiados a medida que avanza el torneo. Solo aquellos que reciben las mejores calificaciones continúan siendo considerados para las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final.

Con Barton ya asignado para el España-Francia, Valenzuela conserva opciones de recibir la designación para la otra semifinal o para alguno de los dos partidos que cerrarán el Mundial. La decisión dependerá, entre otros factores, de los equipos clasificados y de los criterios de neutralidad que aplica la Comisión de Árbitros.

Para el juez venezolano, que ya cuenta con experiencia en la Copa del Mundo de Catar 2022 y ha dirigido finales de competiciones de la Conmebol, mantenerse entre los elegidos confirma su consolidación como uno de los árbitros de mayor prestigio del continente.

A la espera de las próximas designaciones de la FIFA, Venezuela sigue teniendo representación en la élite arbitral del fútbol mundial gracias a Jesús Valenzuela, quien continúa en la carrera por impartir justicia en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Además de Jesús Valenzuela e Iván Barton, la FIFA mantiene en carrera a otros 11 árbitros para los cuatro partidos restantes del Mundial 2026. La lista la completan Alireza Faghani (Australia), Adham Makhadmeh (Jordania), Jalal Jayed (Marruecos), Ismail Elfath (Estados Unidos), Wilton Sampaio (Brasil), Espen Eskas (Noruega), Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suecia), João Pinheiro (Portugal) y Slavko Vinčić (Eslovenia). Todos ellos continúan siendo evaluados por la Comisión de Árbitros de la FIFA para las designaciones de la segunda semifinal, el partido por el tercer puesto y la gran final.