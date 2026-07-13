lunes 13  de  julio 2026
Fútbol

Argentina e Inglaterra reavivan una rivalidad histórica en las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026, reeditando una de las rivalidades más intensas en la historia de la Copa del Mundo

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en un partido de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.

Inglaterra y Argentina se enfrentarán en un partido de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Argentina e Inglaterra volverán a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo cuando se enfrenten este miércoles en las semifinales del Mundial 2026. El duelo en Atlanta añadirá un nuevo episodio a una de las rivalidades más intensas y emblemáticas de la historia del fútbol, marcada por partidos inolvidables, polémicas y momentos que trascendieron el deporte.

El primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones se produjo en Chile 1962, cuando Inglaterra se impuso 3-1 en la fase de grupos. Sin embargo, la rivalidad tomó verdadera fuerza cuatro años más tarde, en los cuartos de final del Mundial de 1966, disputado en Wembley.

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Aquel partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín tras protestar una decisión arbitral. Inglaterra ganó 1-0 gracias a un gol de Geoff Hurst y posteriormente conquistó el único título mundial de su historia. Al finalizar el encuentro, el seleccionador inglés Alf Ramsey calificó a los jugadores argentinos de "animales" y prohibió a sus futbolistas intercambiar camisetas con el rival.

El capítulo más recordado llegó en México 1986. Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más legendarias en la historia de los Mundiales al marcar la famosa "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, el considerado por muchos como el "Gol del Siglo", tras dejar atrás a medio equipo inglés antes de batir a Peter Shilton. Argentina ganó 2-1 y terminó levantando el trofeo, en un partido que adquirió un enorme simbolismo tras la Guerra de las Malvinas de 1982.

Doce años después, en Francia 1998, ambas selecciones protagonizaron otro duelo inolvidable en los octavos de final. Michael Owen firmó uno de los mejores goles del torneo, mientras que David Beckham fue expulsado por una patada sobre Diego Simeone, quien años más tarde reconoció que intentó provocar al inglés. Tras empatar 2-2, Argentina avanzó a cuartos de final al imponerse en la tanda de penales gracias a una atajada decisiva de Carlos Roa.

La revancha inglesa llegó en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002. Beckham marcó de penal el único gol del encuentro y dio la victoria a Inglaterra por 1-0. Aquella derrota terminó siendo determinante para la eliminación de una Argentina dirigida por Marcelo Bielsa, que había llegado como una de las principales favoritas al título.

Ahora, 24 años después del último enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones, Argentina e Inglaterra volverán a disputar un partido de máxima tensión, con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que ha dejado algunos de los momentos más memorables de la historia de la Copa del Mundo.

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